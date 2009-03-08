ایران بحرانی ترین وضعیت ایمنی راه و تصادفات را دارد

اسماعیل آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تحقیقات زیربنای توسعه است و بررسیها نشان میدهد هر کشوری که اهمیت و توجه بیشتری به مباحث تحقیقاتی و پژوهشی دارد، راههای توسعه و پیشرفت را سریعتر طی میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: هر کشور بخشی از تولید ناخالص ملی خود را به تحقیقات اختصاص میدهد.
وی ادامه داد: در زمینه تصادفات و ایمنی راهها تحقیقات کافی انجام نشده است و محققان هنوز نتوانستهاند هزینه واقعی ناشی از تصادفات را اعلام کنند.
آیتی خاطر نشان کرد: در سبد هزینه تصادفات برخی کشورها 80 تا 90 درصد هزینه تصادفات مربوط به عناصر مستقیم است اما در کشور ما عناصر غیرمسقیم از جمله جاده در تصادفات نقش مهم دارند
وی گفت: هزینه تحقیقات در کشور باید به دو درصد تولید ناخالص ملی برسد در حالی که در حال حاضر هفت درصد تولید ناخالص ملی با تصادفات از بین میرود.
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