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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

بهره‌برداری از پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه آغاز شد

بهره‌برداری از پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه آغاز شد

بهره‌برداری آزمایشی از سری دوم پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه پیش‌ساخته از دیروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه بهره برداری آزمایشی از پارکینگهای طبقاتی مدیر عامل شرکت گسترش تجهیزات گفت: این تجهیزات طوری طراحی شده که در مکانهای پرتردد و فضای پارک دو خودرو امکان پارک 16 خودرو را فراهم می‌کند و ظرفیت هر نقطه را یک تا هشت برابر افزایش می‌دهد. به دلیل پیش‌ساخته بودن اجزا، عملیات نصب هر دستگاه یک هفته زمان می‌برد.

سیدعلی رضوی با اشاره به مزایای این سیستم گفت: اسمارت پارکینگ حداقل زمین مورد نیاز احداث پارکینگ مکانیزه در جهان را دارد و به این جهت تامین 31 متر مربع زمین برای ادارات سازمانها و ساختمانها با کاربری مختلف بسیار آسان است. همچنین تامین آن توسط شهرداریهای کشور نیز از محل اصلاح هندسی، زمینهای ناشی از عقب نشینی و فضای مشاع بلاتکلیف شهری و زمینهای کوچک بلاصاحب بدون پرداخت وجهی امکان پذیر است.

کد مطلب 845031

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