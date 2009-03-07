به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکیان با اعلام این خبر گفت: به رغم اینکه حرفه خبرنگاری مطابق قوانین مصوب از مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده، متأسفانه در تطبیق مصادیق این حرفه از سوی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی برداشت‌های متفاوتی می‌شد و مشکلاتی را برای خبرنگاران به‌ وجود می‌آورد.

وی افزود: با تصویب پیشنهاد وزارت ارشاد توسط وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک و تأیید مصوبه از سوی ریاست جمهوری از این پس معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به عنوان عضو کمیته بدوی و مدیر این اداره عضو کمیته تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت ‌و زیان‌آور موضوع ماده 8 آئین‌نامه مشاغل سخت‌ و زیان‌آور مصوب 5/2/86 هیئت وزیران از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در تطبیق سوابق کاری آنان با مشاغل سخت ‌و زیان‌آور دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: در کمیته بدوی به ‌منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت ‌و زیان‌آور علاوه بر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایندگان سازمان کار و امور اجتماعی، اداره کل تأمین اجتماعی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان حضور دارند.

در کمیته تجدید نظر نیز برای تطبیق و تشخیص‌ مشاغل سخت و زیان‌آور رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، معاون بهداشتی ‌دانشگاه علوم پزشکی ذیربط، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان حضور دارند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در پایان گفت: چنانچه خبرنگاران و روزنامه نگاران در تطبیق سوابق شغلی خود با آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلی دارند، مراتب را به ‌صورت مکتوب به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی اعلام نمایند تا از طریق کمیته‌های موضوع ماده 8 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پیگیری لازم صورت گیرد.