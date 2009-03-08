صد هزار گیلانی در طرح مسکن مهر ثبت نام کردند

ولی الله نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد بیش از 45 هزارنفر واجد شرایط شناخته شدند که تاکنون بیش از 16 هزار نفر در قالب 166 شرکت تعاونی پول خود را پرداخت کرده اند.

وی عنوان کرد: برای این افراد 272.5هکتار زمین تهیه شده که در دست اقدام است.

نمایشی با اعلام اینکه در شهر رشت 176 هکتار زمین تهیه و در حال آماده سازی است افزود: در برخی شهرها مانند خمام، املش، رودبار، رستم آباد مشکل تهیه زمین وجود دارد که درصدد رفع مشکل و تهیه زمین هستیم.

وی بیان داشت: طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد 75 متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و میان درآمد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون گیلان ادامه داد: مطابق این طرح کلیه متقاضیان فاقد مسکن اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد در قالب تعاونی های مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند.

نمایشی ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی پس از تطبیق شرایط متقاضیان به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط اقدام خواهد کرد تا عملیات آماده سازی در صورت نیاز و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن یا انتخاب مجری ذی صلاح انجام شود.