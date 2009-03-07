علی ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: چنانچه متوسط خانوارها در کشور سه نفر باشد، آموزش بانوان آموزش خانواده هارا به دنبال دارد که با این حساب 60 میلیون نفر جمعیت آموزش خواهد دید.

معاون آموزش نهضت سواد‌آموزی کشور گفت: فاصله باسوادی مردان و زنان هشت درصد و فاصله باسوادی شهرها و روستاها کمتر از 13 درصد است که از لحاظ جهانی بهترین وضعیت شاخص باسوادی در دنیاست و پیش‌بینی می‌شود این فاصله‌ها تا پنج‌ سال آینده کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: 42 میلیون نفر از جمعیت آمریکا،20 میلیون نفر از جمعیت پاکستان، 25 درصد کشور توسعه‌یافته، 50 درصد آسیا و قسمت قابل توجهی در اروپا بی‌سواد هستند.

معاون آموزش نهضت سواد‌آموزی کشور با بیان اینکه هنوز در جامعه گفته می‌شود که به معلم نیاز نیست و جامعه دارای رشد منفی جمعیت است، ادامه داد: هم‌اکنون معلمان متناسب با جنسیت در جامعه ایران نیست و از این‌رو تعدادی از دختران در جامعه به دلیل تعلقات مذهبی والدین از درس بازمی‌مانند.

وی درباره دیگر آسیب آموزش در کشور افزود: هنوز فرهنگ‌های موجود در کشور به فرهنگ ملی تبدیل نشده است و تاثیر خرده فرهنگ‌ها و نگرش‌ها قومی و اقلیمی بر حق کودک از جمله حق درس خواندن غلبه دارد .

وی افزود: در حال حاضر نیز در جامعه، کار به جای کودکی کردن و آموزش آنان غوغا می‌کند به طوری ‌که کودکان زیادی در سن یادگیری، به دلیل ارزان بودن نیروی کار آنان، ناتوانی در دفاع از حق خود و وضعیت اقتصادی خانواده در محیط کار مشغول هستند .