عباس محمدی، دبیر جایزه ادبی "طهران" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: تا سه روز دیگر به صورت همزمان اسامی برگزیدگان جایزه ادبی طهران را در دو بخش شعر و داستان اعلام می کنیم.

وی در ادامه علت تاخیر معرفی اسامی برگزیدگان جایزه ادبی طهران را حجم بالای آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه عنوان کرد.

محمدی همچنین خاطر نشان کرد: همکاران ما در حوزه هنری استان تهران مقدمات برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان چند دوره جایزه ادبی طهران را فراهم می کنند که به احتمال فراوان این مراسم تا پایان سال به صورت نشست خبری در تالار اجتماعات حوزه هنری استان برگزار خواهد شد.

دبیر جایزه ادبی طهران همچنین اذعان داشت: از تیرماه که دبیری این جایزه را به عهده گرفتم تاکنون این جایزه به شکل منظمی برگزار شده و تلاش کرده‌ایم تا در داوریها عدالت به طور کامل رعایت شود.

وی افزود: در چند دوره برگزاری این جشنواره ملاک و معیار ارزیابی خود آثار بوده و داوران تلاش کرده‌اند تا به حاشیه‌ها نپردازند.

محمدی تصریح کرد: اگرچه موضوع آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه آزاد است اما از سال آینده داوران ما آثاری را که در مسیر اخلاقیات قدم بزند و ترویج دهنده هنر متعهد باشد برمی گزینند چرا که هدف ما این است که آثاری برگزیده شود که اخلاقمدار باشند و به سلامت اخلاقی خانواده‌ها صدمه نزنند.