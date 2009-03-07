14 فقره اتهام در پرونده پالیزدار مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ارمغان پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه پالیزدار که ساعت 30/13 دقیقه امروز به اتمام رسید در جمع خبرنگاران به اتهامات این پرونده اشاره کرد و گفت: افشای اسرار سری، افشای اسرار محرمانه دولتی، اقدام علیه امنیت کشور به لحاظ همین اسناد، افتراو نشر اکاذیب از جمله اتهامات مطرح در پرونده عباس پالیزدار است.

وکیل مدافع پالیزدار همچنین گفت: اینگونه مطرح شده که پالیزدار مدرک دکترای مجازی غیر واقعی دارد و از سوی دیگر برداشت مقامات تحقیق‌کننده از این غیر واقعی بودن این است که جعلی است. بنابراین این مدرک جعلی مبنای حقوق آن قرار گرفته و اینگونه عنوان شده که حقوقی که پالیز دار گرفته، اختلاس است.

وی تصریح کرد: قاضی پرونده تمامی اظهارات بنده و پالیزدار را گوش داده و باید بگویم قاضی با این همه دقت در چنین پرونده حساس دولتی ندیده‌ام. قاضی بسیار صبور بود و فکر می کنم درباره استنادات و مسائلی که مطرح شد توجه لازم را داشته باشد. امروز وارد ماهیت پرونده نشدیم و فعلا در مقام مقدمات شکلی هستیم.

وکیل مدافع پالیزدار در مورد جلسه دادگاه امروز نیز گفت: در این جلسه کیفرخواست خوانده شد و باید گفت روند جلسه بسیار عالی بود و دادستان تفهیم اتهام کرد.

ارمغان همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون فقط خود وی وکالت پرونده را بر عهده داشته یا خیر، گفت: منحصرا فقط بنده وکیل پالیزدار هستم و از زمانی که پرونده ارجاع شده، من وکیل آن بوده ام.