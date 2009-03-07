ساخت مبدل تغذیه داخلی واگنهای قطار توسط محققان کشور

دکتر حسین مختاری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تغذیه برق داخلی واگنهای جدید از طریق تجهیزاتی با عنوان مبدلهای استاتیکی صورت می گیرد در حالی که در نمونه های قدیمی این تغذیه از طریق موتور و ژنراتورهای قطار تامین می شده است. این سیستمهای موتور-ژنراتوری علاوه بر اشغال فضا، هزینه های نگهداری و تعمیرات بالایی نیز دارند.

وی افزود: این مبدل توانایی انرژی برق تا 45 کیلو وات را دارد و هم اکنون یک نمونه از آن در خطوط مترو تهران در حال تست و ارزیابی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ضمن اشاره به بخشی از مزایای این مبدل خاطرنشان کرد: استفاده از این مبدل بازدهی بیشتر و مصرف انرژی پایین تری دارد، ضمن این که فضای کمتری را اشغال می کند.

به گفته این محقق، دانش به کار گرفته شده در این مبدل دانشی است مشترک با سایر تجهیزاتی که از آنها به عنوان جبران سازها و کنترلرهای استاتیکی یاد می شود که می تواند در کاربردهای دیگر نظیر کنترل دور موتورهای کشش قطار و سایر موتورهای صنعتی و جبران گرهای انرژی استاتیکی در سایر صنایع نیز به کار برده شود.

مختاری ادامه داد: تاکنون تنها چند کشور خارجی دانش ساخت این مبدلها را در این سطح توان و با استاندارد سیستمهای حمل و نقل ریلی در اختیار داشته اند که با توجه به تحقیقات صورت گرفته و در صورت حمایتهای لازم، فازهای تکمیلی آن می تواند کشور را در این زمینه خودکفا کند.