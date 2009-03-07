کمربند حفاظتی منابع طبیعی در ارسباران موثر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام محمدعلی نظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تحقق این امر در سایه همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مسئولین منطقه میسر شده است.

وی از آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در حفظ و صیانت و دفاع از اراضی منابع طبیعی و حقوق عامه مردم در کنار ادارات منابع طبیعی و کشاورزی خبر داد و افزود: با تخریب کنندگان این منابع طبیعی عظیم خدادادی برخورد جدی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اهر با اشاره به پتانسیل های بالقوه منطقه ارسباران با جاذبه های بکر گردشگری و جنگلهای منحصر به فرد ارسباران خواستار همکاری همگانی در حفظ و صیانت از مراتع و جنگلها بعنوان میراث ماندگار برای نسلهای آینده شد.

وی از اختصاص شعبه ویژه به شکایات منابع طبیعی و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های آنها خبر داد و افزود: با تخریب کنندگان منابع طبیعی، مراتع و جنگلها به شدت برخورد می شود.

نظری تصریح کرد: در دفاع از حقوق عامه مردم و حفظ و صیانت از منابع طبیعی و مراتع از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

حجت الاسلام محمدعلی نظری حفظ و حراست از منابع طبیعی را در گروی همکاری مردم با نهادهای ذیربط ذکر کرد و افزود: باید با همکاری عمومی فرهنگ حفظ منابع طبیعی را به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل کنیم.