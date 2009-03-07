موزه ها باید به سوپرمارکتهای فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر علی اصغر جهانگیری در جمع موزه داران کشور گفت: موزه ها نبایدبه جایی دور از دسترس تبدیل شوندو باید با ایجاد تمهیداتی، نیاز حضور در موزه ها را در مردم تقویت نمود.

رییس موسسه فرهنگی و جهانگردی کندلوس افزود:موزه ها امکان درآمدزایی و سودآفرینی کلان را هم دارند و مجموعه هایی هزینه بر نیستند. خود من این مساله را در موزه کندلوس اثبات کرده ام و الان سالانه بیش از 60 هزار گردشگر داخلی و خارجی از موزه کندلوس د ردامنه دماوند بازدید می کنند.

به گفته وی، تبدیل منطقه بکری مانند کندلوس به موزه، صنایع دیگری را هم در منطقه ایجاد کرده و آن منطقه محروم، امروز بسیار موفق است و گردش مالی بالایی دارد و حتی روستاهای اطراف هم به این وسیله پیشرفت کرده اند.

جهانگیری به ایجاد صنایع وابسته به موزه ها اشاره کرد و گفت: بازدید کننده از موزه دوست دارد در فضایی فرهنگی و سنتی قرار بگیرد، موسیقی محلی و اصیل بشنود، غذای محلی بخورد و هنگام برگشتن با خود سوغات و هدیه هم ببرد و ما در کندلوس تمام این بخشها را با کمک مردم ایجاد کرده ایم.

وی افزود: موزه کندلوس با همراهی مردم منطقه ساخته شد. 8 سال تمام مردم 6 میلیون قطعه سنگ را به بالای کوه بردند و محل موزه ساخته شد و در سالهای بعد از آن پیشرفت کرد و بخشهایی مانند مزرعه گیاهان دارویی و پارک موزه در آن احداث گردید.

جهانگیری توجه به سنت ها را یکی از علل پیشرفت جوامع دانست و گفت: اگر به توانمندی های سنتی خود توجه کنیم مسیر پیشرفت خیلی ساده تر طی می شود.

این موزه دار برجسته به همه موزه داران حاضر در جمع توصیه کرد تا با آشنایی با مجموعه تحت مدیریت خود، از همراهی مردم برای پیشرفت جامعه استفاده نمایند.

موزه کندلوس به همت دکتر جهانگیری و مردم روستای کندلوس یکی از موزه های غنی و پربازدید کشور است و در موزه این مجموعه بیش از 8 هزار شی تاریخی و فرهنگی جمع آوری شده است.