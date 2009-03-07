فراخوان هفته طراحی گرافیک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد در نخستین سال برگزاری با هدف معرفی و نمایش "کارکردهای طراحی گرافیک در جامعه شهری" در دو بخش پژوهشی و نمایشگاهی و با موضوعات متنوع برپا می‌شود. پروژه "تابلوهای راهنمای مسیر شهر تهران و قلم ترافیک"، "طراحی هویت بصری شهری"، " طراحی گرافیک و معضلات شهری و اجتماعی" از جمله موضوعات این بخش است.

در بخش ویژه این برنامه نیز با عنوان "گنجینه بی‌مکان!" بخشی از آثار نادیده‌ موزه گرافیک ایران نمایش داده می‌شود. در بخش جنبی مسابقه نیز طراحی و ایده‌پردازی برای "مشکل زباله‌های شهری" برگزار خواهد شد.

در بخش مسابقه، از طراحان گرافیک ایران دعوت می‌شود طرح‌ها، ایده‌ها و راه‌حل‌های بصری خود را برای یکی از موضوعات، "کاهش تولید زباله ، کاستن حجم زباله" ،"تفکیک زباله خشک و تر در مبداء (منازل، محل کار و . . .)"، " بیرون گذاشتن زباله‌ها از منازل - ساعت 9 شب " ارائه دهند.



شرکت کنندگان باید برای یکی از موضوعات یاد شده، مجموعه طرح‌های خـود را در مواردی همچون طراحی یک نشانه تصویری (پیکتوگرام)، طراحی پوستر، طراحی بیل بورد، طراحی آگهی‌ مطبوعاتی، طراحی ساک خرید ارائه کنند.



هر شرکت‌کننده می‌تواند برای مجموعه طرح‌های خود از شعارهای طرح شده یک کدام را انتخاب کند. این شعارها شامل "کاهش تولید زباله ـ کاستن حجم زباله" ، "زباله ، تولیدی که کاهش آن افتخار ماست"، "زباله‌ها را نصف کنیم، زندگی دو برابر می‌شود"، "از تولید روزی هزاران تن زباله ، سهم شما چقدر است؟" هستند.



همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند شعارهای "تفکیک زباله خشک و تر در مبداء"، "تفکیک زباله، بازیافت آینده!"، "برای کمک به کره زمین، از آشپزخانه خودتان شروع کنید!"، "نقطه آغاز برای جنگ با آلودگی، آشپزخانه شماست!"، "خارج کردن زباله از منازل، نه زودتر، نه دیرتر، ساعت 9 شب"، "به موقع عمل کنید! پیش از آنکه زباله دنیای‌مان را زشت کند!"، "زباله‌ها را ساعت 9 شب بیرون بگذارید!" را انتخاب و مورد استفاده قرار دهند.



هیئت انتخاب و داوری هفته طراحی گرافیک متشکل از شهرزاد اسفرجانی، مجید جعفری جوزانی، مسعود کرباسیان، فرهاد فزونی و فرشید مثقالی از میان آثار ارائه شده، سه مجموعه اثر را به عنوان آثار برتر انتخاب می‌کنند و انجمن امیدوار است با حمایت و همکاری سازمان‌ها و مؤسسات ذیربط بتواند یک یا هر سه مجموعه اثر برگزیده را در سطح گسترده‌ در شهر تهران اجرا کند.



علاقه‌مندان به شرکت در بخش مسابقه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران www.garphiciran.com دریافت کنند. هنرمندان باید حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 19 فروردین 88 آثار خود را به دبیرخانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایـران ارسال کنند.



ریاست شورای سیاستگذاری را ابراهیم حقیقی عهده‌دار است و اعضای شورا عبارت هستند از مصطفی اسدالهی، فرزاد ادیبی، مهرداد احمدی شیخانی، مجید بلوچ، کورش پارسانژاد، ابراهیم حقیقی، علی دوراندیش، مسعود سپهر، ترانه صاحب، هانیه صرافی، مجید عباسی، منوچهر عبدالله‌زاده، امرالله فرهادی، بهرام کلهرنیا، مریم کهوند، شهرام گلپریان، بهروز متین‌صفت، فرخ محجوبی، فتح‌الله مرزبان، ساعد مشکی، محمد میرعلایی، ایرج میرزا علیخانی و مسعود نجات.



همچنین دبیر هفته‌ طراحی گرافیک امرالله فرهادی است و شورای طرح و برنامه را تهمتن امینیان، علی افسرپور، مریم خوانساری، مسعود سپهر، رامین شیخانی، مجید عباسی، آریا کسائی، مریم کهوند و فتح‌الله مرزبان تشکیل می‌دهند.



مدیر هنری هفته طراحی گرافیک را آریا کسائی به عهده دارد و اعضای هیئت علمی بخش پژوهش، مصطفی اسداللهی، مسعود سپهر و بهرام کلهرنیا هستند. دبیری هیأت علمی نیز برعهده رامین شیخانی است. هفته گرافیک ایران سوم تا هشتم اردیبهشت سال 88 برپا می‌شود.