به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قربانعلی نعمت زاده ظهر شنبه در جمع معاونین و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در ساری افزود: این دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی آتی از میان داوطلبان واجد شرایط جهت دوره دکتری تخصصی رشته اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژی و جنگلداری گرایشهای مهندسی جنگل، جنگلداری و بیولوژی جنگل و جنگل شناسی دانشجو می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: پذیرش داوطلبان از طریق آزمون ورودی تخصصی کتبی و مصاحبه علمی و شفاهی خواهد بود.

به گفته نعمت زاده، متقاضیانی که مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دکتری هستند مدارک خود را تا پایان تیرماه 88 جهت بررسی ارسال کنند.

وی افزود: این گونه دانشجویان در صورت احراز شرایط می توانند بدون شرکت در آموزن پذیرفته شود.

رئیس دانشگاه افزود: داوطلبان می توانند برای دریافت فرم ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های مندرج در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.sanru.ac.ir مراجعه کنند.