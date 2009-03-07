به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه نوروز از شبکه یک روی آنتن می‌رود و مهدی هاشمی، گوهر خیراندیش، شهره لرستانی، برزو ارجمند، لیلا اوتادی، هومن برق‌نورد، مهشاد مخبری، کیانوش گرامی، سیدمحسن نقیبیان، سینا رازانی، عباس ظفری و ... در آن بازی می‌کنند.

هاشمی، مخبری، ارجمند و لرستانی در نمایی از مجموعه "اشک‌ها و لبخندها"

در خلاصه داستان مجموعه "اشک‌ها و لبخندها" آمده است: شمسی شالفروش به علت تصادف در زندان است. تا اینکه در زندان متوجه می‌شود تنها پسرش خسرو درگیر کارهای خلاف شده است. شمسی از زندان 15 روز مرخصی می‌گیرد تا با پیدا کردن یک دختر مناسب برای ازدواج با پسرش او را به سر و سامان برساند. بعد از آزادی او سراغ برادرش حشمت که سینمادار قدیمی است، می‌رود و ...

عوامل این پروژه عبارتند از جواد صفا مدیر نور و تصویر، صالح حبیبی، پیام فروتن طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح گریم، محمدرضا رستمی دستیار اول کارگردان، سعید عباسی برنامه‌ریز، زهرا غلامی منشی صحنه، حمیدرضا صدری موسیقی متن، ساسان توکلی فارسانی طراح عنوان‌بندی، محمد فوقانی عکاس، محمدرسول صادقی مدیر روابط عمومی و عزیز علیزاده مدیر تولید.