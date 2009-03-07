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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۰

ایران میزبان بزرگترین سمپوزیوم IT دنیا می‌شود

ایران میزبان بزرگترین سمپوزیوم IT دنیا می‌شود

ایران پس از اتریش و چین بزرگترین سمپوزیوم بین‌المللی فناوریهای اطلاعات دنیا را برگزار می کند.

به گزارش خبرگرای مهر، سمپوزیوم Confenis که مطرح ترین کنفرانس بین المللی IT دنیا است 21 الی24 اردیبهشت ماه سال 88 در مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار می شود و بزرگترین و معروفترین دانشگاهها و مراکز علمی IT دنیا در آن حاضر خواهند شد.

این کنفرانس توسط IFIP وابسته به یونسکو در سال 2006 در کشور اتریش و در سال 2007 در چین برگزار شد. میزبانهای این کنفرانس برای 5 سال آینده مشخص شده است و قرار بود این کنفرانس در سال 2008 در کشور دیگری برگزار شود اما به علت پیگیریهای بسیار مسئولان و علاقه مندان IT در کشور به ایران واگذار شد.

محور‌های اصلی سمپوزیوم مشتمل بر نقش سیستمهای اطلاعات سازمانی دهکده جهانی، مدیریت دانش سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی و بهبود فرآیند‌های کاری سازمانها و انواع خدمات الکترونیکی از تجارت الکترونیکی تا شهروند الکترونیکی است.

این سمپوزیوم همچنین به مواردی نظیر سیستمهای نرم افزاری منبع باز و رایگان، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت روابط مشتری، مدیریت زنجیره تامین و یکپارچه سازی اطلاعات سازمان می پردازد. مقالات این کنفرانس همچون دوره های گذشته توسط انتشارات معتبر Taylor&francis group (معتبر‌ترین مجلد کنفرانسهای علمی در جهان) به عنوان سری IFIP چاپ می‌شود. این مقالات در series  IFIP و IEEE ایندکس می شود.

مهندس نصرالله جهانگرد، دکتر اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و دکتر شیرازی مدیر پروژه تکفای 2 از اعضای شورای راهبری این کنفرانس در ایران هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.confenis.com  مراجعه کنند.

کد مطلب 845059

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