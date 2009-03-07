به گزارش خبرگرای مهر، سمپوزیوم Confenis که مطرح ترین کنفرانس بین المللی IT دنیا است 21 الی24 اردیبهشت ماه سال 88 در مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار می شود و بزرگترین و معروفترین دانشگاهها و مراکز علمی IT دنیا در آن حاضر خواهند شد.

این کنفرانس توسط IFIP وابسته به یونسکو در سال 2006 در کشور اتریش و در سال 2007 در چین برگزار شد. میزبانهای این کنفرانس برای 5 سال آینده مشخص شده است و قرار بود این کنفرانس در سال 2008 در کشور دیگری برگزار شود اما به علت پیگیریهای بسیار مسئولان و علاقه مندان IT در کشور به ایران واگذار شد.

محور‌های اصلی سمپوزیوم مشتمل بر نقش سیستمهای اطلاعات سازمانی دهکده جهانی، مدیریت دانش سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی و بهبود فرآیند‌های کاری سازمانها و انواع خدمات الکترونیکی از تجارت الکترونیکی تا شهروند الکترونیکی است.

این سمپوزیوم همچنین به مواردی نظیر سیستمهای نرم افزاری منبع باز و رایگان، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت روابط مشتری، مدیریت زنجیره تامین و یکپارچه سازی اطلاعات سازمان می پردازد. مقالات این کنفرانس همچون دوره های گذشته توسط انتشارات معتبر Taylor&francis group (معتبر‌ترین مجلد کنفرانسهای علمی در جهان) به عنوان سری IFIP چاپ می‌شود. این مقالات در series IFIP و IEEE ایندکس می شود.

مهندس نصرالله جهانگرد، دکتر اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و دکتر شیرازی مدیر پروژه تکفای 2 از اعضای شورای راهبری این کنفرانس در ایران هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.confenis.com مراجعه کنند.