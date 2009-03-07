7700 کنتور فرسوده در روستاهای استان یزد تعویض شد

اسماعیل هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در سال جاری با خرید 18 هزار و 270 کنتور جدید اقدام به تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب در روستاها شد و تعداد زیادی از کنتورهای فرسوده از رده خارج شدند.

وی همچنین از اختصاص 104 میلیون و 132 هزار ریال جهت تعویض کنتور در روستاها خبر داد و افزود: بیشترین تعویض کنتورهای فرسوده مربوط به روستاهای اردی، مهرآباد، اسدآباد، اسفندآباد، اسلامیه و نصر آباد است.

هوشمند مبلغ هزینه شده برای خرید کنتورهای جدید را چهار میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام و خاطرنشان کرد: 140 میلیون و 712 هزار ریال نیز صرف نصب کنتورهای تعویض در روستاهای این استان شده است.

وی همچنین بیان داشت: خرید کنتورهای جدید در سال جاری نسبت به سال قبل با پیشرفت خوبی روبرو بوده است به طوری که در سال گذشته تنها سه هزار و 950 کنتور توسط این شرکت خریداری شده بود.

در حال حاضر 80 مشترک روستایی در استان یزد تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان هستند.