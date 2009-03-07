به گزارش خبرگزاری مهر، زمان مهدیزاده در این باره گفت: در حال حاضر بیش از 50 تن شن ساحلی برای ساخت مجسمه‌ در ابعاد بزرگ برای 25 هنرمندان حاضر در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی افزود: محمدرضا ذبیح‌الله زاده کارشناس بخش فنی مجسمه‌ها از 20 اسفند با بررسی ابعاد و آثاری که قرار است در جشنواره خلق شود، میزان حجم شنی را که باید به هر هنرمند اختصاص داده شود مشخص می‌کند.



وی در پایان گفت: علاوه بر شن، اسپری‌هایی که با فناوری نانو برای ماندگاری آثار در ابعاد بزرگ در نظر گرفته شده، با کارشناسی حجم آثار در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد. این اسپری‌ها می‌تواند باعث استقامت آثار شنی حتی در ارتفاع بیش از چهار متر شود.



نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی "خلیج فارس ـ صلح و دوستی ملل" از ۲۵ اسفند همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در گناوه آغاز می‌شود و تا ۱۰ فروردین ادامه دارد. برپایی غرفه صنایع دستی ۳۰ استان و جشنواره محصولات غذایی و غذاهای سنتی و اجرای گروه‌های موسیقی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.