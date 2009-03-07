600 میلیارد تومان به مجمع خیرین مدرسه ساز کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر در رباط کریم،‌ محمدرضا حافظی پیش از ظهر امروز در جمع خیرین مدرسه ساز شهرستان رباط کریم اظهار داشت: سال گذشته 300 میلیارد تومان توسط مردم خیر در استانهای مختلف کشور به مجمع کمک شد که این مبلغ در سال جاری به 600 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: با کمک خیرین مدرسه ساز در سراسر کشور مدارس چهار شیفته دو شیفت و در تعدادی از مدارس یک نوبته شدند که در این راستا خیرین مدرسه ساز بر دولت پیشی گرفتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری خیرین مدرسه ساز 52 درصد و دولت 48 درصد از مدارس کشور را ترمیم و نوسازی کردند که این اقدامات در چند سال اخیر بی نظیر است.

حافظی بیان داشت: در مجموع در سطح کشور 90 هزار خیر مدرسه ساز وجود دارد که 700 نفر از آنها در خارج از کشور زندگی می کنند.

در این مراسم با حضور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز از طرف خیرین شهرستان رباط کریم چند قطعه زمین برای احداث مدرسه اهدا شد که از شاخص ترین آنها اهدا سه هزار متر زمین از سوی شهرداری گلستان برای احداث مدرسه در روستای قلعه امیر بود.