مدرسه باید اندرونی و بیرونی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی که امروز در دانشکده هنر دانشگاه تهران با حضور مشاور ارشد رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از اساتید رشته معماری و مسئولان سازمان نوسازی مدارس برگزار شد، معماری اسلامی را زمینه ساز حرکت آموزش و پرورش به سمت آموزه های دینی و پرورش فطرت عقلانی خواند و افزود: آشنایی با دستاوردهای معماری جهان و تکنولوژی جدید راه را برای این حرکت عالمانه هموار کرده است.

وی ادامه داد: معماران ما از سویی نباید خود را در قید آثار فاخر گذشته قرار دهند و از سویی دیگر نباید در بند سبک معماری غرب قرار بگیرند بلکه باید خود را از حصار این رها ساخته و به دنبال نیازهای جامعه امروز باشند.

ابوترابی فرد توجه به اخلاق را یکی دیگر از مبانی آموزهای دینی که باید در همه حوزه های زندگی تجلی یابد، معرفی کرد و گفت: محرم سازی محیط مدارس یکی از مباحث اخلاقی در معماری اسلامی و حتی انسانی است.

نایب رئیس اول مجلس توجه به همسایگان را یکی از مواردی دانست که باید در معماری مدارس به آن توجه شود و گفت: تا چه حد توجه می شود که مدارس تا چه اندازه مورد آزار همسایگان می شود.

وی با بیان اینکه توجه به معماری به سبک اندرونی و بیرونی یکی از مبانی معماری اسلامی است که تقریبا به فراموشی سپرده شده است، گفت: هم اکنون اگر کسی وارد خانه ما شود حجابی میان او و خانواده ما نیست.

ابوترابی فرد خواهان عدم اسراف در ساخت و ساز مدارس شد و گفت: در ساخت بنا باید هزینه ها را کاهش داده و بهروری و استحکام مدارس را افزایش دهیم.

وی همچنین با انتقاد از معماری ساختمانهای در حال احداث گفت: متاسفانه گویا توجه به مصرف انرژی در معماری ما جایی ندارد و در این زمینه اسراف می شود.