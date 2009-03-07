به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما در این مراسم با ذکر خاطراتی از مرحوم بیات گفت: من سعی کردم همکاری خود را با خانواده بابک بیات ادامه دهم و خوشحالم موسیقی فیلم جدیدم "سن پترزبورگ" را بامداد بیات می‌سازد.



در ادامه این مراسم با حضور افخمی، فریدون شهبازیان و مجید جوزانی لوح تقدیر سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به خانواده بیات اهدا شد و سپس فیلم "بن‌بست" ساخته مصطفی شیری با موضوع زندگی مرحوم بیات پخش شد.



شهبازیان در ادامه مراسم با اشاره به خاطراتی از آهنگساز فقید گفت: آشنایی من با بیات از رادیو آغاز شد و بعد از آن با هم در ارکستر جهان ثبت‌نام کردیم و همکاری ما ادامه پیدا کرد.



سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از 12 اسفند ماه آغاز شد و فردا یکشنبه به پایان می‌رسد.