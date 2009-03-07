به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما در این مراسم با ذکر خاطراتی از مرحوم بیات گفت: من سعی کردم همکاری خود را با خانواده بابک بیات ادامه دهم و خوشحالم موسیقی فیلم جدیدم "سن پترزبورگ" را بامداد بیات میسازد.
در ادامه این مراسم با حضور افخمی، فریدون شهبازیان و مجید جوزانی لوح تقدیر سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به خانواده بیات اهدا شد و سپس فیلم "بنبست" ساخته مصطفی شیری با موضوع زندگی مرحوم بیات پخش شد.
شهبازیان در ادامه مراسم با اشاره به خاطراتی از آهنگساز فقید گفت: آشنایی من با بیات از رادیو آغاز شد و بعد از آن با هم در ارکستر جهان ثبتنام کردیم و همکاری ما ادامه پیدا کرد.
سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر از 12 اسفند ماه آغاز شد و فردا یکشنبه به پایان میرسد.
مراسم بزرگداشت هنرمند فقید عرصه موسیقی جمعه 16 اسفند به همت جشنواره بینالمللی فیلم شهر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما در این مراسم با ذکر خاطراتی از مرحوم بیات گفت: من سعی کردم همکاری خود را با خانواده بابک بیات ادامه دهم و خوشحالم موسیقی فیلم جدیدم "سن پترزبورگ" را بامداد بیات میسازد.
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