احداث بزرگترین چرخ و فلک شمال کشور در بزرگترین پارک ساحلی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مراحل جانمایی این پروژه در پارک قائم ساری گفت: این طرح بلندترین چرخ و فلک شمال کشور و سومین چرخ و فلک بلند کشور محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: احداث این چرخ و فلک می تواند شور، نشاط و هیجان را در بین کودکان این شهر به ارمغان آورد.

شهردار ساری در خصوص مشخصات فنی این پروژه بزرگ گفت: ارتفاع این طرح در حدود 35 متر مربع و در زمینی به مساحت 400 متر مربع احداث می شود که دارای یک موتور به قدرت 20 اسب بخار به همراه پمپ هیدرولیک، 28 کابین مسافر و سکوی ده متری شیب دار جهت انتقال مسافرین به کابین ها است.

وی افزود: استفاده از لامپ های کم مصرف لد و فلاشر هشت کاناله باعث ایجاد زیباترین سیستم نورپردازی متحرک در این طرح در سطح کشور شده است.

شهردار مرکز استان در ارتباط با زمان بهره برداری از این طرح بیان داشت: بلندترین چرخ و فلک شمال کشور که با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود جزء اولین پروژه های قابل بهره برداری و استفاده در سال 88 خواهد بود.

وی تصریح کرد: بوستان قائم در شهر ساری با در اختیار داشتن آلاچیق های مجهز، نمازخانه، شهربازی ویژه کودکان و پارکینگ اختصاصی و دیگر خدمات ایام نوروز آمادگی کامل جهت میزبانی از مسافرین نوروزی را دارد.

شهر ساری مرکز استان مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.