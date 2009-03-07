به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم شهر یکشنبه 18 اسفند ساعت 19:30 در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار و در این مراسم لوح تقدیر به سه سینمادار فعال در عرصه بازسازی و ساخت و ساز اهدا میشود.
محمدباقر پسران، مدیرعامل مجموعه فرهنگی و ورزشی چمران برای بازسازی وتوسعه سالنهای سینمایی این مجموعه (سینما جوان)، علیاکبر دماوندی مالک و مدیر سینما پایتخت برای بازسازی و توسعه دو سالن سینمایی این مجموعه و محمد قاصد اشرفی مالک و مدیر سینما ماندانا برای بازسازی و توسعه این سالن سینما، سه سینمادار هستند که لوح تقدیر جشنواره را دریافت میکنند.
سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر از 12 اسفند ماه آغاز شد.
سه سینمادار فعال در مراسم اختتامیه سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر مورد تقدیر قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم شهر یکشنبه 18 اسفند ساعت 19:30 در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار و در این مراسم لوح تقدیر به سه سینمادار فعال در عرصه بازسازی و ساخت و ساز اهدا میشود.
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