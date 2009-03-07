به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم شهر یکشنبه 18 اسفند ساعت 19:30 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار و در این مراسم لوح تقدیر به سه سینمادار فعال در عرصه بازسازی و ساخت و ساز اهدا می‌شود.



محمدباقر پسران، مدیرعامل مجموعه فرهنگی و ورزشی چمران برای بازسازی وتوسعه سالن‌های سینمایی این مجموعه (سینما جوان)، علی‌اکبر دماوندی مالک و مدیر سینما پایتخت برای بازسازی و توسعه دو سالن سینمایی این مجموعه و محمد قاصد اشرفی مالک و مدیر سینما ماندانا برای بازسازی و توسعه این سالن سینما، سه سینمادار هستند که لوح تقدیر جشنواره را دریافت می‌کنند.



سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از 12 اسفند ماه آغاز شد.