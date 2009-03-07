توزیع رایگان 30 هزار نهال در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد افشار با اشاره به برنامه های این معاونت در هفته درختکاری گفت: امسال کار توزیع نهالها را از طریق 13 محله شورایاری و همچنین 3 بوستان بزرگ فدک، شقایق و تسلیحات دنبال می کنیم.
وی همچنین از ایجاد ایستگاههایی در بوستانهای فدک، شقایق و تسلیحات به منظور آموزش شهروندان برای کاشت نهال خبر داد و افزود: در این ایستگاهها بروشورهایی در بین شهروندان توزیع می شود که در آنها اطلاعاتی از وضعیت فضای سبز منطقه و همچنین کاشت نهال در اختیارشان قرار می گیرد.
افشار در ادامه به کاشت نهال در سطح 10 مدرسه منطقه اشاره کرد و گفت: در هفته درختکاری سعی شده دانش آموزان را با نحوه کاشت نهال و نگهداری گل و گیاه آشنا کنیم.
معاون خدمات شهری منطقه هشت به برنامه های طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت: رنگ کاری و شتسشوی المانهای شهری، سرویس های بهداشتی و گل کاری بوستانها و میادین اصلی شهر در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار دارد.
افشار با تاکید بر آراستگی فضای سبز شهر تا قبل از آغاز سال نو گفت: منطقه هشت دارای 60 هکتار فضای سبز است که تلاش کرده ایم با توجه به کمبود زمین در منطقه، توسعه فضای سبز عمودی را در دستور کار قرار دهیم.
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