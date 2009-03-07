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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

توزیع رایگان 30 هزار نهال در شرق تهران

توزیع رایگان 30 هزار نهال در شرق تهران

معاون خدمات شهری منطقه هشت از توزیع رایگان 30 هزار نهال در بین شهروندان ساکن در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد افشار با اشاره به برنامه های این معاونت در هفته درختکاری گفت: امسال کار توزیع نهالها را از طریق 13 محله شورایاری و همچنین 3 بوستان بزرگ فدک، شقایق و تسلیحات دنبال می کنیم.

وی همچنین از ایجاد ایستگاههایی در بوستانهای فدک، شقایق و تسلیحات به منظور آموزش شهروندان برای کاشت نهال خبر داد و افزود: در این ایستگاهها بروشورهایی در بین شهروندان توزیع می شود که در آنها اطلاعاتی از وضعیت فضای سبز منطقه و همچنین کاشت نهال در اختیارشان قرار می گیرد.

افشار در ادامه به کاشت نهال در سطح 10 مدرسه منطقه اشاره کرد و گفت: در هفته درختکاری سعی شده دانش آموزان را با نحوه کاشت نهال و نگهداری گل و گیاه آشنا کنیم.

معاون خدمات شهری منطقه هشت به برنامه های طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت: رنگ کاری و شتسشوی المانهای شهری، سرویس های بهداشتی و گل کاری بوستانها و میادین اصلی شهر در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار دارد.

افشار با تاکید بر آراستگی فضای سبز شهر تا قبل از آغاز سال نو گفت: منطقه هشت دارای 60 هکتار فضای سبز است که تلاش کرده ایم با توجه به کمبود زمین در منطقه، توسعه فضای سبز عمودی را در دستور کار قرار دهیم.

کد مطلب 845072

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