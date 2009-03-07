بازیهای چهارشنبه سوری در هفت نقطه شهر گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت لاسلام علی اصغر فضلیت ظهر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: برای برگزاری این بازیها، مکانهایی در سطح شهرداری منطقه یک واقع در زمین جنب مجتمع باباطاهر، زمین بازی شهرک فرهنگیان، شهرک امام خیابان بیست و یکم و بلوار ناهارخوران بالاتر از انبار جهاد درنظرگرفته شد.

وی اظهار داشت: همچنین درمحدوده شهرداری منطقه دو نیز مکانهای خیابان رازی، جنب اداره بهداشت مرکزی (زمین فوتبال)، خیابان قدس (چاله باغ)، روبروی شهرداری منطقه دو و ضلع جنوب غربی میدان شهید قندهاری برای بازیهای چهارشنبه سوری تعیین شد.

به گفته حجت الاسلام فضلیت، این برنامه ها همراه با نمایش طنز، تقلید صدا، شعبده بازی، نقش آفرینی حاجی فیروز و عمو نوروز و مسابقات مختلف فرهنگی و اهدای جوایز است.

مدیرعامل سازمان فرهنگ و ورزشی شهرداری گرگان بیان داشت: همچنین به مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت محمد (ص) در روز سه شنبه ۲۷ اسفند جشن بزرگ میلاد با عنوان بهار وحدت برگزار می کند.

وی یادآورشد: برای اجرای این جشن چهار مکان واقع در پارکینگ اتوبوسرانی واقع در خیابان ۵ آذر (نبش آذریکم)، پارکینگ ولیعصر واقع در خیابان ولیعصر (نبش عدالت ۲۷)، بیست متری دوم کوی انقلاب، جنب آموزشگاه مائده، و خیابان رازی، جنب اداره بهداشت مرکزی (زمین فوتبال) در نظر گرفته شد.

وی از از شهروندان گرگانی خواست در این جشن ها مشارکت گسترده داشته باشند.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.