برای شکست عربستان به آب و آتش می زنیم / اشتباهاتی داشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان امروز در مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال کشورمان ضمن تشکر از مسئولان، روسای کمیته‌ها و اعضا مجموعه فدراسیون فوتبال به تشریح فعالیت‌های این فدراسیون در سال گذشته پرداخت.

وی در این خصوص گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا به ما ماموریت داده بود طرح آسیا ویژن را در دو استان کشور اجرا کنیم. در این خصوص باید از آقایان ابرقویی نژاد و آیت الهی روسای هیئت های اصفهان و فارس تشکر کنم که در اجرای این طرح به خوبی عمل کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: طبق قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا هر ساله دو سهمیه برای فعال شدن طرح آسیا ویژن در استان‌ها منظور می‌شود که اگر قرار بود مطابق این قانون سهمیه به کشورمان تعلق گیرد باید حداقل هشت سال طول می‌کشید تا تمام استان‌های کشور تحت پوشش طرح آسیا ویژن قرار گیرند اما با موفقیت کشورمان در این طرح می‌توانیم تا دو سال آینده تمام استان‌ها را زیر پوشش طرح توسعه فوتبال آسیا قرار دهیم.

کفاشیان در ادامه از برگزاری جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در استان‌ها خبر داد و گفت: پس از تصدی مسئولیت فدراسیون فوتبال دو مسئولیت مهم داشتیم. نخست تعیین ساختار جدید فدراسیون فوتبال با اساسنامه‌ای که مورد اصلاح قرار گرفته بود و نیز برگزاری مجمع. خوشبختانه امروز شاهد برگزاری نخستین مجمع فدراسیون فوتبال پس از برگزاری انتخاب هستیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در سال گذشته این فدراسیون را پرکارترین فدراسیون کشور در سال گذشته خواند و گفت: اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به سهم خود برای رشد فوتبال کشور تلاش بسیاری را به خرج دادند در این بین حمایت‌های سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و دولت را نیز در کنار خود داشتیم که از نظر مالی و معنوی ما را پشیبانی کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از فعالیت‌های سازمان لیگ برتر در برگزاری منظم مسابقات، تدوین منشور اخلاقی و همکاری با کمیته تیم‌های ملی قدردانی کرد.

تشریح فعالیت‌های کمیته تیم‏های ملی به عنوان کمیته‌ای که در سال گذشته 84 جلسه داشته و زمینه فعالیت 18 تیم ملی در رده‌های مختلف را فراهم آورده است از دیگر بخش‌های سخنان علی کفاشیان بود.

وی با طرح این موضوع که فیفا و AFC حساسیت‌های زیادی روی فوتبال کشورهای عضو دارند، افزود: طی سال‌های گذشته از سوی این نهادها ترددهای زیادی به ایران شد که حاصل آن انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا بود.

کفاشیان در ادامه از اجرای طرح‌های گل 2 و 3 در کشورمان طی ماه‌های آتی خبر داد و کسب چهار سهمیه برای حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را یک موفقیت برای فوتبال کشور خواند و گفت: امروز برای فوتبال کشور تهدیدات به یک فرصت تبدیل شده است و با تلاش تمامی مسئولان فدراسیون فوتبال، به برتر فدراسیون آسیا تبدیل شده‌ایم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک اگر باشگاه‎های ساختار خود را تقویت کنند و هیئت‎های فوتبال سراسر کشور طبق ساختار جدید فدراسیون به فعالیت خود ادامه دهند در آینده فوتبال ایران فراتر از آسیا خواهد ایستاد.

در پایان مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در گفتگویی رودررو با خبرنگاران شرکت کرد. خبرنگاری از کفاشیان پرسید: " آیا مجمع امروز ایده‎ال و مورد نظر شما بود؟"، وی گفت: مجمعی که امروز برگزار شد، مجمع ایده‌الی برای ما نبود. این اولین مجمع فدراسیون فوتبال پس از برگزاری انتخاب و تعیین رئیس و هیئت رئیسه جدید بود که نخستین تجربه ما نیز به شمار می‌آمد.

وی با اشاره به دستاوردهای فدراسیون فوتبال و تغییراتی که در ساختار این فدراسیون به وجود آمده است در پاسخ به این سئوال که در امر اداره فدراسیون فوتبال آیا اشتباهاتی هم داشته‌اید؟، گفت: اشتباه که نه! اما در سیستم‌های اجرایی خود تا حدودی ضعف داشته‌ایم. من هم مانند آقای علی آبادی موافق این موضوع هستم که باید در فوتبال کشور واحد ارزیابی و بررسی فعال شود، موردی که تا به امروز شاهد آن نبوده‌ایم.

کفاشیان افزود: در داوری ضعف‌هایی داشته‌ایم علاوه بر این در انتخاب بازیکنان تیم ملی ضابطه مند عمل نکرده‌ایم. در بخش‌های مالی و اسپانسری هم مشکلاتی داشته‏ایم که تمامی این ها در آینده قابل حل است.

رئیس فدراسیون فوتبال، فوتسال ایران را دارای جایگاهی رفیع در سطح آسیا خواند و گفت: ما کاندیدای میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا و جام باشگاه‌های این قاره بود که خوشبختانه میزبانی جام باشگاه‌ها به کشورمان و شهر اصفهان واگذار شد. به نظر من هر میزبانی در مسابقات بین‌المللی می‌تواند به رشد فوتبال کشور کمک کند.

وی در خصوص اعتراض برخی باشگاه‎های لیگ برتری به داوری این مسابقات گفت: برخی باشگاه‎ها پس از ناکامی تیم‌های شان دست به اعتراض می‎زنند و از داوری‎ها انتقاد می‌‎کنند که اعتراض آنها برای ما پذیرفته نیست. با این حال آن بخش از اعتراض‌ها که شامل این موارد نشود را می ‎پذیریم. برای حل این مشکل بخش ارزیابی و بررسی عملکرد داوران فعال شده است تا با بررسی کار داوران به آنها اجازه داوری و فعالیت در مسابقات داده شود.

خبرنگاری از کفاشیان در خصوص قانون اعمال امتیاز منفی برای بازیکنان و مربیان خاطی گفت: در ابتدا باید آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نوشته شود و با اساسنامه فدراسیون تطبیق شود. اگر این آیین‌نامه با اساسنامه فدراسیون مطابقت داشت در مجمع فدراسیون تصویب شده و مقدمات اجرای آن فراهم می‌آید. تا به امروز چنین آیین نامه‌ای تدوین نشده است. اما بحث قانون کسر امتیاز از بازیکنان متخلف یک پیشنهاد از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است که در کنار منشور اخلاقی برای بازیکنان اعمال خواهد شد.

وی اجرای این طرح را در اختیار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواند و تاکید کرد برای اجرای هرچه بهتر مقررات و عرف طرح کسر امتیاز اعمال می شود.

کفاشیان با اشاره به رسمیت مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: جلسه امروز با حضور 50 نفر برگزار شد که رسمیت جلسه را ثابت می‌کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت فدراسیون فوتبال از فدراسیون و تیم‎هایی که برخلاف توافق قبلی از رویارویی با تیم ملی فوتبال کشور انصراف داده‌اند، گفت: ما از این فدراسیونها و تیمها شکایت کرده و در این زمینه پیگیر هستیم. 2 روز پیش از فیفا نامه‌ای آمد که تاکید داشت لغو این دیدارها به دلایل سیاسی بوده و از سوی فیفا قابل پیگیری نیست و باید از مراجع دیگری شکایت مان را دنبال کنیم. در این خصوص مذاکرات با آژانس‌هایی که این دیدارها را هماهنگ کرده‌اند صورت گرفته تا غرامت بگیریم.

وی در خصوص لغو دیدار دوستانه دو تیم ایران و مراکش روز 12 فروردین گفت: احتمال لغو این بازی وجود دارد اما مذاکراتی انجام داده‌ایم تا در تاریخ اعلام شده قبلی برابر مراکش به میدان رویم. با این حال اگر دیدار با مراکش لغو شد، جایگزین دیگری برای این تیم خواهیم داشت.

خبرنگاری از کفاشیان پرسید: تیم ملی عربستان برای دیدار با ایران به آب و آتش می‌زند، شما چه راهکاری برای این هر چه بهتر برگزار شدن این بازی دارید؟"، رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال گفت: ما هم به آب و آتش می‌زنیم و عربستان را در تهران شکست می‎دهیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شایعه رویارویی با تیم ملی اسپانیا گفت: تیم‎های اروپایی برای رویارویی با تیم ملی کشورمان مبالغ زیادی طلب می‌کنند. به همین خاطر برای رویارویی با تیم باید یک اسپانسر قوی پیدا کرده و شرایط را مهیا کنیم.

وی در ادامه افزود: از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا به ما پیشنهاد برگزاری بازی دوستانه در کنار همکاری‌های دو فدراسیون مطرح شده است اما ما با تاریخ برگزاری این دیدار که از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا بین تاریخ دیدار تیم ملی کشورمان با کره شمالی و امارات بود، موافقت نکردیم.

وی هزینه رویارویی با تیم ملی اسپانیا را برای فدراسیون کشورمان بالغ بر 5/1 میلیارد تومان برآورد کرد.