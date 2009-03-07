طرح جامع شبکه در شرکت برق منطقه ای گیلان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کریم آزادگان ظهر شنبه در جمع مدیران شرکت برق منطقه ای استان اظهار داشت: این طرح از مزایای زیادی برخوردار است که از مهمترین مزیتهای آن می توان به افزایش سرعت شبکه به دلیل تعویض کابل cat5 با cat6 ، استفاده از فیبرنوری برای ارتباط بین ساختمانها و افزایش سرعت Back Bone شبکه از 100 Mb به 1000 Mb را ذکر کرد.

وی متذکر شد: استفاده از توپولوژی ستاره ای " star " " که باعث کاهش مسافت و تعداد سوئیچهای ارتباطی بین ساختمانها و خارج شدن کاربران واحدها از Back Bone شبکه که این امر خود موجب افزایش سرعت و استقلال واحدها از یکدیگر شده از دیگر مزایایی مهم این طرح است.