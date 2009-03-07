  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

جانباز 70 درصد بابلی به خیل شهدا پیوست

جانباز 70 درصد بابلی به خیل شهدا پیوست

ساری - خبرگزاری مهر: پیکر جانباز شهید سید‌احسان موسوی امروز شنبه و پس از 24 سال افتخار جانبازی از بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل تشیع و در زادگاهش روستای خلیل‌کلا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید سید‌احسان موسوی جانباز 70 درصد شیمیایی هشت سال دفاع مقدس که در 23 بهمن ماه سال 1362 در منطقه عملیاتی فاو شیمیایی شده بود، روز گذشته همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) در سن 53 سالگی دار فانی را وداع گفت و به خیل شهدای همرزمش پیوست.

بنا به گفته یکی از همرزمان شهید، شهید احسان موسوی چند روز قبل از شهادتش با همسر همرزم شهیدش مهدی حسین‌پور تماس گرفته و اظهار داشت: اگر سفارش یا وصیتی به مهدی دارید به من بگویید تا به مهدی بگویم چرا که من چند روز بعد مهمان وی خواهم بود.

این شهید بزرگوار در 24 سال جانبازی با وجود درد و رنج بسیار همواره صبور بوده و هیچ گاه از درد شیمیایی شکوه نکرده است.

کد مطلب 845077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها