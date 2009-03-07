جانباز 70 درصد بابلی به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، شهید سید‌احسان موسوی جانباز 70 درصد شیمیایی هشت سال دفاع مقدس که در 23 بهمن ماه سال 1362 در منطقه عملیاتی فاو شیمیایی شده بود، روز گذشته همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) در سن 53 سالگی دار فانی را وداع گفت و به خیل شهدای همرزمش پیوست.

بنا به گفته یکی از همرزمان شهید، شهید احسان موسوی چند روز قبل از شهادتش با همسر همرزم شهیدش مهدی حسین‌پور تماس گرفته و اظهار داشت: اگر سفارش یا وصیتی به مهدی دارید به من بگویید تا به مهدی بگویم چرا که من چند روز بعد مهمان وی خواهم بود.

این شهید بزرگوار در 24 سال جانبازی با وجود درد و رنج بسیار همواره صبور بوده و هیچ گاه از درد شیمیایی شکوه نکرده است.