106 هزار مشترک تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند

علی صفر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه 317 هزار و 131 روستایی از مزایای آب آشامیدنی بهداشتی استفاده می کنند، افزود: در 324 روستا 450 ایستگاه پمپاژ، 350 مخزن هوایی و زمینی و 100 مجتمع آبرسانی ایجاد و 476 حلقه چاه تامین آب، برای آب رسانی به روستاهای این استان حفر شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت طرح تحقیقاتی در این شرکت در دست انجام است، تصریح کرد: تحقیق و پژوهش نقش موثری در توسعه دارد که این پژوهشها در راستای افزایش استفاده از تکنولوژی های نو، بررسی مشکلات و معضلات موجود در طرح ها و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به روستاییان انجام می شود.

وی بررسی ساختار هیدرولیکی و تعیین میزان نشت آب در شبکه توزیع روستای تلخاب، بررسی نظام حقوقی بستر و حریم مخازن، خطوط لوله و منابع تامین آب و تعامل سازنده بین فعالیتهای معاونت نظارت بر بهره برداری با مهندسی توسعه در شرکت های آب و فاضلاب روستایی را از جمله این طرح ها عنوان کرد.

حیدری گفت: دیگر طرح های تحقیقاتی در دست اجرای این شرکت شامل بررسی چالش های مدیریت آب و فاضلاب و ایجاد تعامل سازنده بین بخشهای مربوطه در استان، مطالعه عملکرد طرح فاضلاب راونج، راهکارهای افزایش بهره وری قنوات و ذخیره سازی آب در آنها و پهنه بندی سازندهای سخت استان با رویکرد پتانسیل های آبی است.

وی با بیان اینکه یکهزار و 46 لیتر در ثانیه میزان تولید آب است، تصریح کرد: طرح های فاضلاب هفت روستای استان مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته و انجام پنج هزار و 800 کیلومتر طول خطوط لوله (انتقال و شبکه) از اقدامات این شرکت است.

حیدری اظهار داشت: در این شرکت از سال 86 کمیته تحقیقات رسما فعالیت خود را آغاز کرده و از میان 20 طرح پیشنهادی و تحقیقاتی تا کنون 8 طرح مورد تایید و تصویب این کمیته قرار گرفته است.