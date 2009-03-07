به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم بهره‌برداری از سه هزار هکتار از طرح کمربند سبز پیرامون تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرو‍‍ژه شهرک زیتون اظهار داشت: دستگاهها در گذشته تخلف کرده و بخشی از زمینهای منابع طبیعی را واگذار کرده اند که امروز باید پاسخگو باشند و به مردم نیز باید در این مورد حق داد.

وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای این شهرک افزود: در جلسات برگزار شده با مسئولان دیوان عدالت اداری قرار شد آنها در رای صادره تجدید نظر کنند و همچنین زمین های معوضی از طرف دولت در ازای زمین های واگذار شده در آن محدوده به شهروندان واگذار شود.

شهردار تهران در خصوص گسترش شهری در جنوب تهران نیز گفت: در جنوب تهران شهرک‌هایی درحال گسترش است که با عنوان دهیاری و دهستان اداره شده و تابع سیاست‌های شهر تهران نیست و در محدوده تهران محسوب نمی‌شود.

قالیباف با بیان اینکه این شهرک‌ها تعاملات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... با تهران داشته و تاثیراتی در این شهر می‌گذارند خاطرنشان کرد: ‌این مساله به دلیل نوع تقسیمات کشوری است که باید اصلاح شده و تغیییراتی در آن اعمال شود.

وی توجه به محدوده شهر را یکی از بخش‌های مهم در طرح جامع شهر تهران نام برد که هنوز ابلاغ نشده و بیان داشت:‌ قسمت شمالی،‌ شرقی و غربی تهران به طور کامل در اختیار شهرداری است و از ساخت و سازهای بی‌رویه جلوگیری می‌شود.

قالیباف در پاسخ به این سئوال که با وجود راه ‌اندازی کارخانه آسفالت همچنان شاهد عدم کیفیت آسفالت معابر به ویژه در اتوبان بابایی هستیم گفت :‌ در اتوبان شهید بابایی با مشکل لوله گاز مواجه هستیم اما تا تقاطع اول جاده لشگرک که امکان آسفالت بوده است بهترین زیرسازی را انجام داده و بعد از برطرف شدن مشکل لوله گاز ،‌ آسفالت بقیه اتوبان نیز انجام خواهد شد.

شهردار تهران اتوبان دماوند از سه راه شهید متوسلیان به بالا را در دست ساخت عنوان کرد و بیان داشت :‌این اتوبان نیز تا پایان خرداد به اتمام خواهد رسید.

قالیباف با اشاره به اینکه بعد از زمستان با بدترین شرایط در چاله ‌های خیابانی مواجه می‌شویم اظهار داشت: وضعیت عمومی آسفالت در شهر و به ویژه در ماه زمستان نسبت به زمان‌های قبل بهتر است.

وی در خصوص افزایش زباله دزدها در تهران نیز گفت:‌ در دوماه پایانی سال به این دلیل که زباله‌ها مقداری ارزش مادی پیدا می‌کنند، ‌زباله دزدها نیز فعالتر می‌شوند که این موضوع کمی هم به نیازهای اقتصادی و مشکل بیکاری برمی‌گردد اما با گذشت زمان زباله دزدها از سطح شهر جمع می‌شوند.

شهردار تهران به تفکیک زباله به صورت سازماندهی شده در تمام مناطق اشاره کرد و گفت : ‌روزانه بیش از 1200 تن زباله در این شهر تفکیک می‌شود که تاکنون تفکیک زباله در این سقف نبوده است.

وی درباره گسترش فضای سبز تهران نیز با بیان اینکه سرانه فضای سبز در 3 سال اخیر از 9 متر به 12 متر افزایش یافته است خاطرنشان کرد:‌در کنار توسعه فضای سبز به مساله توزیع مناسب آن نیز توجه داریم به همین دلیل با برخی دستگاه‌ها که دارای زمین‌های بزرگی در سطح شهر بودند مانند پادگان قلعه مرغی ،‌پادگان جی و ستاد نیروی هوایی ارتش در خیابان پیروزی در خصوص واگذاری بخشی از زمین‌هایشان به توافق رسیده‌ایم که بخش قابل توجهی از آنها به فضای سبز تبدیل خواهد شد.

قالیباف افزود: امروز بزرگراهی در تهران نیست که در بدنه‌اش فضای سبز احداث نکرده باشیم که این امر هم به زیبایی بصری می‌افزاید و هم کاهش آلودگی را به دنبال خواهد داشت.

در این مراسم شهردار تهران به مناسبت هفته منابع طبیعی اقدام به کاشت نهال در محدوده شرقی کمربند سبز شهر تهران کرد.