روند نزولی ذخایر ارزی روسیه تداوم یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " نووستی"، بانک مرکزی روسیه در گزارشی آماری اعلام کرد: میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه فوریه نیز 2 میلیارد و 820 میلیون دلار کاهش یافت تا میزان ذخایر ارزی روسیه روند نزولی خود را حفظ کند.

این بانک در عین حال تصریح کرد: از زمان شروع بحران جهانی تا کنون شاهد کاهش مداوم میزان ذخایر ارزی خود هستیم؛ اگرچه در ماه فوریه این میزان به کمترین میزان خود از آگوست 2008 تا کنون رسیده است.

بانک مرکزی کشور روسیه در ماه فوریه گذشته هیچ نوعی از ذخایر ارزی خود را برای فروش وارد بازار نکرد.

میزان عرضه پول بانک مرکزی این کشور در ماه گذشته 1.7 درصد کاهش یافت که نشان دهنده اقدامات این بانک برای جلوگیری از کاهش مجدد میزان ذخایر ارزی روسیه است.

میزان ذخایر ارزی روسیه در ابتدای ماه جاری میلادی بیش از 384 میلیارد دلار اعلام شده بود.