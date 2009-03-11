به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای بلوط در مناطق جنوبی و جنوب غرب کشور (کهگیلویه و بویراحمد) در حالی برای فعالیت اقتصادی مطالعه می شوند که این گونه جنگلی تنها به صورت خوداحیا، باز آوری و تولید مجدد می‌شوند و در هیچ شرایطی امکان بازآوری مصنوعی و احیا و کاشت مجدد را ندارند.

مناطق جنوب غرب کشور به خصوص انبوه جنگلهای بلوط از سال 68 به عنوان مناطق حفاظت شده مورد توجه سازمان محیط زیست قرار گرفت و در سال های بعد یعنی در سال 76 و 80 مناطق دیگری به جنگلهای صیانت شده اضافه شد، با این حال و عقیده مسئولان استانی از سال 68 تا کنون تخریب گسترده در این مناطق انجام نشده است، مگر شاخه ای از دست چوپانی از درختی کنده شده باشد، این در حالی است که سال گذشته تنها در یک ماه، 6 بار جنگلهای یاسوج طعمه آتشی شد که به خاطر تبدیل اراضی طبیعی به اراضی کشاورزی از سوی اهالی شعله ور شده بود.

رئیس سازمان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در خصوص فعالیت برای جلوگیری از تخریب این گونه های جنگلی گفت: روز 20 اسفند به صورت نمادین در روستاهای جنگلی منطقه "دنا" از جمله "دشت ارز" با همکاری مردم و دفتر UNDP و دفتر GF(تسهیلات جهانی محیط زیست) برنامه هایی داریم و در این برنامه ها مقوله آموزش و فرهنگسازی را در دستور کار داریم.

بادام فیروز با اشاره به نمونه منحصر بفرد بلوط برای احیای مجدد گفت: عرصه هایی که در این منطقه آسیب دیده بودند به طور طبیعی خود را احیا کرده اند و با برنامه گاز کشی مناطق روستایی که سوخت عمده آنها درختان بلوط و دیگر گونه های طبیعی است، می توان به میزان قابل توجهی از تخریب و نابودی جنگلها توسط روستاییان جلوگیری کرد.

این مسئول با اشاره به روستا های توت نده، پاتاوه، احمد غریب؛ ده برآفتاب، گنجه ای و میمند گفت: سوخت اغلب این روستاها چوب درختان بلوط است که با گازکشی این روستاها می توان این مشکل را حل کرد.

به نظر می رسد تخریب جنگلهای بویراحمد در 90 سال گذشته به خاطر رشد شهر نشینی و گسترش جمعیت و افزایش حجم سوخت به بالاترین میزان تخریب نزدیک شده باشد، با این حال و در شرایط فعلی شمال شهر یاسوج با گسترش خانه سازی به دل جنگل ها کشیده شده و جنگلهای اطراف شهر بر اثر گسترش شهر تخریب شده اند.

از سوی دیگر و در سالهای اخیر تلاش برای جلوگیری از گسترش شهر به سمت مناطق جنگل با کشیدن دیوار حایل در شمال و جنوب شهر یاسوج فایده ای در بر نداشته و شواهد حاکی از تخریب روز افزون جنگلها در شهر یاسوج دارد.