شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: صعود چند پلهای بازیکنان ایرانی در ردهبندی جدید فدراسیون جهانی نتیجه عملکرد موفق آنها در پروتورهایی بوده است که در آن بازیکنانی از سراسر جهان شرکت داشتهاند. پس باید شرایط به گونهای فراهم شود تا بتوانیم از این پس در این گونه میادین حضور بیشتری داشته باشیم. تنها در این صورت میتوان امیدوار به کسب ردههای بالاتر بود.
وی با تاکید بر تاثیر نتایج رقابتهای پروتور جهانی بر ردهبندی بازیکنان تصریح کرد: حتی غیبت بازیکنان میتواند باعث جابهجایی آنها و در نهایت سقوط در رنکینگ شود. چرا که دیگر پینگپنگ بازان با حضور در مسابقات مختلف پروتور زمینه ارتقا جایگاه خود را فراهم میکنند و این خود به خود منجر به پائین آمدن رده پینگپنگ بازان غایب میشود.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود: خوشحالم که پیش از رقابتهای جهانی ژاپن ( 8 تا 15 اردیبهشت ماه) بازیکنان ایران جایگاه قابل قبولی در ردهبندی جهانی به دست آوردند. خصوصا اینکه دو بازیکن رده جوانان (نیما عالمیان و شایان ملکی) برای نخستینبار وارد رنکینگ شدند. ضمن اینکه مهران احدی هم پس از ماهها موفق به بازگشت به جدول ردهبندی جهانی شد. این موضوع میتواند تاثیر مثبتی در روحیه بازیکنان داشته باشد البته به شرطیکه تا آن زمان ملیپوشان کشورمان با سقوط مواجه نشوند.
شهنازی تصریح کرد: باید در هر شرایطی حضور در مسابقات پروتور جهانی را مقتدرانه ادامه دهیم. خصوصا رقابتهایی که با حضور اروپاییها برگزار میشود. چرا که با ورزشکاران قاره اروپا به مراتب راحتتر از قاره آسیا و به خصوص شرق این قاره بازی می کنیم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: تیمهایی که از شرق قاره آسیا در مسابقات مختلف در پروتورهای مختلف شرکت دارند معمولا معرف یک پدیده هستند، پدیدههایی که هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست و احتمال کسب هرگونه نتیجهای وجود دارد. حال آنکه بازیکنان ایرانی نشان دادهاند در دیدار با حریفان اروپایی ارائهگر بازی نزدیکی هستند.
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