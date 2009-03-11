شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: صعود چند پله‌ای بازیکنان ایرانی در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی نتیجه عملکرد موفق آنها در پروتورهایی بوده است که در آن بازیکنانی از سراسر جهان شرکت داشته‌اند. پس باید شرایط به گونه‎ای فراهم شود تا بتوانیم از این پس در این گونه میادین حضور بیشتری داشته باشیم. تنها در این صورت می‌توان امیدوار به کسب رده‎‌های بالاتر بود.

وی با تاکید بر تاثیر نتایج رقابت‌های پروتور جهانی بر رده‌بندی بازیکنان تصریح کرد: حتی غیبت بازیکنان می‌تواند باعث جابه‌جایی آنها و در نهایت سقوط در رنکینگ شود. چرا که دیگر پینگ‎پنگ بازان با حضور در مسابقات مختلف پروتور زمینه ارتقا جایگاه خود را فراهم می‏کنند و این خود به خود منجر به پائین آمدن رده پینگ‎پنگ بازان غایب می‎شود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود: خوشحالم که پیش از رقابت‌های جهانی ژاپن ( 8 تا 15 اردیبهشت ماه) بازیکنان ایران جایگاه قابل قبولی در رده‌بندی جهانی به دست آوردند. خصوصا اینکه دو بازیکن رده جوانان (نیما عالمیان و شایان ملکی) برای نخستین‎بار وارد رنکینگ شدند. ضمن اینکه مهران احدی هم پس از ماه‌ها موفق به بازگشت به جدول رده‎بندی جهانی شد. این موضوع می‎تواند تاثیر مثبتی در روحیه بازیکنان داشته باشد البته به شرطی‏که تا آن زمان ملی‎پوشان کشورمان با سقوط مواجه نشوند.

شهنازی تصریح کرد: باید در هر شرایطی حضور در مسابقات پروتور جهانی را مقتدرانه ادامه دهیم. خصوصا رقابت‎هایی که با حضور اروپایی‎ها برگزار می‏شود. چرا که با ورزشکاران قاره اروپا به مراتب راحت‎تر از قاره آسیا و به خصوص شرق این قاره بازی می کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: تیم‎هایی که از شرق قاره آسیا در مسابقات مختلف در پروتورهای مختلف شرکت دارند معمولا معرف یک پدیده هستند، پدیده‌هایی که هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست و احتمال کسب هرگونه نتیجه‌ای وجود دارد. حال آنکه بازیکنان ایرانی نشان داده‎اند در دیدار با حریفان اروپایی ارائه‏گر بازی نزدیکی هستند.