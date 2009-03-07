به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "بلورک و چشمه نور"، "کلاه گیس"، "برای عبرت دیگران" و "سپید و سیاه" در ایام نوروز ساعت 22 در قالب برنامه "قصه شب" از رادیو ایران پخش می‌شود.



"بلورک و چشمه نور" نمایشی روحوضی است که به سردبیری مهدی شرفی تهیه و از 25 اسفند پخش می‌شود.

"کلاه گیس" به نویسندگی محمدرضا قربانی و سردبیری مهدی شرفی تهیه و اول فروردین پخش می‌شود. این نمایش درباره هنرپیشه‌ای است که می‌خواهد نقش دانتون را بازی کند، اما به خاطر اتفاقات غیر منتظره‌ گرفتار می‌شود.

"برای عبرت دیگران" در پنج قسمت به تهیه‌کنندگی محمد مهاجر و کارگردانی جواد پیشگر از هشتم فروردین پخش می‌شود. در این نمایش بهناز بستان‌دوست، فریبا طاهری، افسانه محمدی، سیما خوش‌چشم و بیوک میرزایی بازی می‌کنند و داستان درباره برخی از سران قاجار است که اعتیاد دارند و ...

"سپید و سیاه" به نویسندگی امیرحسین نجفی، کارگردانی خسرو فرخزادی و تهیه‌کنندگی ماهداد توکلی از 15 فروردین پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره اختلاف یک زن و شوهر است و صفا آقاجانی، احمد گنجی، عباس توفیقی، حسین مهماندوست و علی‌اصغر دریایی بازی می‌کنند.

نمایش‌‌های "جورابتو بکش روی سرت"، "دختر شاه پریون"، "باب جونی"، "ماشین" و یک اتفاق غیرمنتظره" روزهای جمعه ساعت 16 در قالب برنامه "در آدینه با نمایش" از رادیو ایران پخش می‌شود.

"جورابتو بکش روی سرت" به نویسندگی علی زرنگار و سردبیری شهلا دباغی درباره دختر و پسری جوان است که با وجود مخالفت‌ خانواده دختر با هم ازدواج می‌کنند و ...

"دختر شاه پریون" را مریم تاجیک بر مبنای یکی از افسانه‌های شفاهی خراسان نوشته و شهلا دباغی سردبیری آن را به عهده دارد.

"باب جونی" به نویسندگی سیدحسن حسینی و سردبیری شهلا دباغی درباره یک مرد گیلانی است که دخترش با یک خانواده مرفه ازدواج کرده و گرفتاری‌های بسیار دارد.

"ماشین" به نویسندگی ویدا دانشمند و سردبیری شهلا دباغی درباره مردی است که یک ماشین قدیمی دارد و زن و فرزندانش به خاطر این ماشین دائم او را مورد تمسخر قرار می‌دهند و ...

"یک اتفاق غیر منتظره" به نویسندگی ویدا دانشمند و سردبیری شهلا دباغی درباره چند دزد است که برای دزدی به خانه پیرزنی می‌روند. آنجا با دو نفر مواجه می‌شوند که خود را صاحب خانه معرفی می‌کنند، اما ...

"ماهی‌ها" به نویسندگی مرضیه رفیعی و سردبیری محمدامیر یاراحمدی از رادیو البرز پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره دو ماهی است که وارد یک مجتمع مسکونی می‌شوند و با ورودشان به هر خانه اتفاقات مختلف می‌افتد.

"ماه عسل" در 12 قسمت از اول تا دوازدهم فروردین ساعت 23 از رادیو تهران روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش درباره زن و شوهر جوانی است که تصمیم می‌گیرند به شهرهای مختلف ایران بروند و ...