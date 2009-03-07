درآمد زیاد نفتی می توانست مسیر تحقق سند چشم انداز را کوتاهتر کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور سابق کشورمان شامگاه گذشته در جمع نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: اگر با تدبیر درست از این امکانات استفاده می شد و همان برنامه پنج ساله چهارم درست اجرا می شد اکنون فاصله کمتری تا تحقق اهداف چشم انداز 1404 داشتیم در حالی که اکنون با آن اهداف بیش از 20 سال فاصله داریم و این یعنی از دست رفتن فرصتها، ما حتی در عرصه بین المللی نیز از فرصتها به خوبی استفاده نکردیم و اکنون کشور ما تقریبا در انزواست.

خاتمی اظهار داشت: باید از فرصتهای باقی مانده استفاده کرد و وضعیت کشورمان را به خصوص در عرصه اقتصادی که مشکلات فراوان است، بهبود ببخشید.

هنر حکومت علاوه بر استفاده از فرصت ایجاد آن است

وی تصریح کرد: هنر حکومت تنها استفاده از فرصت نیست بلکه ایجاد فرصت است، وقتی می توان با یک مصاحبه عمومی، بزرگترین دشمن را وادار به عذرخواهی کرد و می توان با بیان یک کلام بزرگترین اجماع را علیه خود ایجاد کرد این یعنی فرصت سازی در یکجا و فرصت سوزی در جای دیگر.

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه امسال سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتیم و این یعنی جامعه وارد دهه چهارم انقلاب شد، خاطرنشان کرد: تاریخ انقلاب در 30 سال گذشته جهت خاص خودش را داشته و ملت راه را مشخص کرده است و پیشوایان برجسته و خیرخواه این ملت به خصوص پیشوایان اصلاح طلب اعم از عالمان، روحانیون بزرگوار، اندیشمندان دیگر راه را تبیین کرده اند و این راه ادامه داشته است.

وی با اشاره به اینکه جامعه ما مرتب در این مسیر دچار مشکل شده است، افزود: باید دقت کنیم که محتوای جمهوری اسلامی و آن چه مورد خاص جامعه ما و امام بود با تهدید مواجه نشود.

خاتمی گفت: جمهوری اسلامی متناسب ترین امری است که در این برهه از زمان می تواند جوابگوی مسائل تاریخی جامعه ما باشد. در این 30 سال بحرانهای بزرگی داشتیم که هر کدام از آنها کافی بود تا جامعه را به زیر بکشد اما خوشبختانه جامعه ما به واسطه عظمت رهبری امام و عزم و اراده ملت در مقابل این بحرانها مقاومت کرد.

وی یادآور شد: با تهدیدهایی که وجود داشته و دارد، حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ پایداری نظام بزرگترین دستاوردهای نظام بود علاوه بر اینکه در عرصه های مختلف نیز دستاوردهای بزرگی داشتیم.

تا رسیدن به آرمانهای انقلاب فاصله زیادی داریم

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه این ملت و انقلاب آرمانهایی داشته است که تا رسیدن به آن فاصله زیادی داریم این آرمانها را آزادی به معنای حق حاکمیت بر سرنوشت خویش آزادی اندیشه و بیان و آزادی انتقاد از قدرت دانست.

وی افزود: ما جامعه ای آباد می خواهیم و ملت ایران این شایستگی را دارد جایگاه والایی داشته باشد.

خاتمی تصریح کرد: کشور ما دچار عقب ماندگی مزمن است و انتظار می رود بعد از انقلاب این مرحله را برای آبادانی طی کنیم تا به معنای واقعی کلمه آباد شویم.

وی بیان کرد: در طول این سالها نباید تا این اندازه شاهد خلاء هایی که در دنیا وجود دارد از جمله بی اخلاقی ها و بداخلاقی های حاکم بر روابط بین الملل بودیم و جامعه ما باید اخلاقی تر می شد.

خاتمی با اشاره به دستاوردهای انقلاب در تولید علم، ایجاد اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه اساسی و نه شعاری با فقر در جامعه و ایجاد زمینه امید برای آینده به خصوص در نسل جوان گفت: متاسفانه می بینیم به خصوص در سالهای گذشته شاخص ها چندان مثبت نیست.