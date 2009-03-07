برای ریشه کنی فقر باید مشارکت عمومی به وجود آید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام جعفری ظهر امروز در جمع کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای فقر زدایی و کمک به محرومان جامعه ایجاد شده و در طول سالهای گذشته در این زمینه اقدامات مطلوبی ارائه داده است.

وی با اشاره به احتمام دولت نهم در خصوص فقر زدایی افزود: یکی از خصوصیات بارز دولت عزم جدی در زمینه فقرزدایی و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر است، اما برای رفع این مشکل باید همه اقشار جامعه مشارکت داشته باشند و یک عزم ملی در این خصوص ایجاد شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در راستای جمع آوری کمک های مردمی به محرومان عنوان کرد: در همین زمینه 570 پایگاه در استان کرمان احداث می شود که 40 پایگاه در کرمان مستقر خواهد شد.

غلامرضا حسنخانی افزود: هم اکنون در استان کرمان 107 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که انواع کمک های حمایتی را دریافت می کنند.

وی با اشاره به طرح حامی یابی برای ایتام گفت: در استان کرمان 25 هزار یتیم شناسایی و تحت پوشش خدمات کمیته امداد (ره) قرار گرفته اند که از این تعداد 4 هزار نفر فاقد حامی هستند.

