احداث خانه های قرآن روستایی در شهرستانهای فومن و شفت

به گزارش خبرنگار مهر در فومن، رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن عصر شنبه در جمع تعدادی از معلمان قرآنی با اعلام این خبرافزود: با هدف آموزش مفاهیم قرآنی کشف استعدادهای قرآنی و ترویج آموزههای قرآن کریم در بین مردم به ویژه جوانان و نوجوانان خانه های قرآن روستایی باید در مناطق مختلف فومن و شفت احداث تا زمینه ارتقاء قرآنی منطقه بیشتر فراهم شود.

حجت الاسلام علیرضا ابراهیم زاده در ادامه از مبلغان و مربیان طرح نهضت قرآن آموزی خواست تا در سال نوآوری و شکوفایی با استفاده از روشهای متنوع زمینه حضور جوانان و نوجوانان را به کلاسهای آموزش قرآن کریم فراهم آورند.

همچنین به منظور ترویج فرهنگ و معارف قرآنی یک باب منزل مسکونی برای تاسیس خانه قرآن روستایی توسط خیرین به دهیاری روستای عنبران آستارا اهداء شد.

مقرر شد پس از طی مراحل قانونی این خانه به منظور گسترش فرهنگ قرآن آموزی زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان فعالیتهای قرآنی خود را آغاز کند.

خانه قرآن روستای عنبران فعالیتهای قرآنی خود را در آینده نزدیک شروع خواهد کرد.