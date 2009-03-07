شرکت بزرگ مدیریت صادرات استان زنجان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگارمهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه توسعه صادرات استان زنجان افزود: این شرکت با حضور همه فعالین عرصه صادرات و حمل و نقل کالا در استان زنجان و با پنج شرکت زیر مجموعه راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت بزرگ مدیریت صادرات استان زنجان با عضویت تاق تعاون، اتاق بازرگانی ، توسعه کارآفرینی، شرکت توسعه صادرات راه اندازی شرکت نمایشگاهی بین المللی کاسپین، بنگاه توسعه کارآفرینی، شرکت توسعه صادرات راه اندازی خواهدشد.

استاندار زنجان، سرمایه پایه این شرکت را 20 ملیارد تومان عنوان کرد و تاکید نمود: نباید سرمایه پایه شرکت بزرگ مدیریت صادارات استان زنجان کمتر از این رقم باد.

رئوفی نژادگفت: برای بهبود وضعیت صادراتی، بهترین راهکار این است که یک شرکت هلدینگ تاسیس شود که شامل شرکت‌های زیرمجموعه باشد و بتواند امور صادرات را تسهیل بخشد.

رئوفی نژاد افزود: حضور استان در بازارهای خارجی در صورتی مفید است که این حضور توجیه پذیر باشد.

وی افزود: در تاسیس بازارچه مرزی در عراق، باید ابتدا نمایشگاهی از محصولات استان در آنجا برگزار شده و کالاها معرفی شوند و پس از کار کارشناسی، در صورت توجیه پذیر بودن طرح، این اقدام صورت پذیرد.

استاندار زنجان به وضعیت قالیبافی در استان اشاره کرد و یادآور شد: نخستین مشکل قالی بافان، عدم ساماندهی و انسجام بخشی به آنان است و متاسفانه دستگاه‌های دولتی از قالیبافان حمایت نمی کنند.

وی افزود: پیش از وارد شدن به بحث بازاریابی و صادرات، باید مشکلاتی چون عدم ساماندهی قالیبافان، محل کار و تولید و بیمه و تسهیلات آنان رفع شود، به خصوص درزمینه پرداخت تسهیلات بانکی به آنان که هیچ مکانیزمی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار زنجان ادامه داد: جابجایی قالیبافان از حوزه جهاد کشاورزی به صنایع دستی و سپس سازمان بازرگانی، ضربه بزرگی به این قشر وارد کرده است که باید سعی شود پس از برگزاری همایش قالیبافان و بررسی مشکلات و موانع پیش روی آنان همچنین تهیه آمار میزان صادرات و تعداد فعالان این عرصه، برای مرتفع ساختن مشکلات آنان اقدامات مقتضی صورت گیرد.

رئوفی نژاد توجه به ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در این حوزه را ضروری دانست و از صنایع دستی درخواست نمود در تولید تابلوفرش هایی که سوددهی بالایی دارند، تلاش نماید.

وی تصمیم گیری راجع به زمین 120 هکتاری جنوب آزادراه زنجان- تهران را که متقاضیان متعددی دارد، نیازمند کار کارشناسی دانست و نیز برای خرید هواپیما در صورت وجود محصولات قابل صادرات هوایی مانند گل و صیفی جات اعلام آمادگی کرد.