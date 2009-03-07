فقط 18 درصد تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی گلستان اشتغالزایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا ربیعی عصر شنبه در کمیته اشتغال استان افزود: این در حالی است که 79 درصد طرحهای بنگاههای زودبازده قتصای استان خود اشتغالی بوده ولی کمترین تسهیلات را خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: بیش از 90 درصد طرحهای بزرگ که از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی استان تسهیلات دریافت کرده اند، توفیق داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هفت هزار و 600 میلیارد ریال در بانکهای عامل استان قراداد منعقد شده که شش هزار و 800 میلیارد ریال آن به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته ربیعی، اکنون از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده، طرحهای بزرگی نظیر کارخانه سیمان، فولاد، گاوداریهای 300 راسی، محصولات لبنی، صنیاع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی و کارخانجات آرد و سیلو تسهیلات دریافت کردند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: تمامی طرحهای بهره برداری رسیده از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی بازدید می شوند و نظارت براین طرحها باید مستمر، دقیق و هدفمند باشد.

وی یادآرشد: نظارت براین واحدها و طرحها به معنای مچ گیری نیست و ارتقاء و بهبود کیفیت از اهداف آن است.

وی به اجرای طرح تمام شماری در چهار استان کشور ازجمله گلستان اشاره و عنوان کرد: همکاری بخشهای مختلف از جمله فرمانداران برای اجرای این طرح نیاز است.

35 هزار طرح بنگاه زودبازده اقتصادی در گلستان وجود دارد.