دکترین کاتولیک با بیولوژی تکامل سازگار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین، واتیکان ادعای چارلز دارولین ، دانشمند علومزیستی را که گفته بود نظریه تکامل ثابت میکند که خدایی وجود ندارد تکذیب کرد و مدعی شد که نظریه تکامل داروین و توصیف آفرینش در " سفرپیدایش" کتاب مقدس کاملاً قابل انطباق است.
در همایش پنج روزه " تکامل بیولوژیکی: حقایق و نظریهها" که به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد انتشار کتاب "منشای انواع" داروین، متألهان واتیکان اظهار داشتند درحالی که مسیحیان اعتقاد دارند خداوند همه چیز را خلق کرده، اما واتیکان راه حقایق علمی را سد نمیکند.
مقامات واتیکان در کنار دانشمندان علومزیستی، دیرینشناسان، نسلشناسان و فیلسوفان در همایش پاپی دانشگاه گریگورین قرار گرفته و نظریه تکامل را در کنار طراحی هوشمند و خلقتگرایی مورد بررسی قرار دادند.
رافائل مارتینز استاد فلسفه علم دانشگاه پاپی سانتا کراس در رم گفت: برغم اینکه واکنشهای متألهان کاتولیک، متفکران و کشیشان به نظریه داروین در قرن نوزدهم منفی بود اما بیانیههای اخیر پاپها نشان میدهند که دکترین کاتولیک با بیولوژی تکامل تطابق دارد.
وی گفت: این درحالی است که عموم مردم از این امر اطلاع ندارند و تصور میکنند که مقر پاپ با تکامل مخالف است.
جیانفرانکو راواسی رئیس شورای پاپی فرهنگ واتیکان به عنوان یکی از برگزار کنندگان این همایش در کنار دانشگاه نوتردام در ایندیانا و حمایت بنیاد جان تمپلتون گفت: پیش از این نیز نظریه تکامل و پیام انجیل منافاتی با یکدیگر نداشتند.
وی اشاره کرد که داروین هرگز از سوی کلیسای کاتولیک محکوم نشده است و در رابطه با کتاب " منشا انواع" نیز گفت که این کتاب هرگز در فهرست کتابهای ممنوعه نبوده است.
کاردینال ویلیام لوادا رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان گفت: نظریه داروین و دیگران در رابطه با عدم وجود خداوند بی معنا است.
کاردینال لوادا همچنین افرادی را که تفسیرهای افراطگرایی از انجیل داشته و صرفاً به دنبال تدریس یکی از این نظریهها هستند مورد انتقاد قرار داد.
رونالد نامبرز استاد تاریخ علم و پزشکی دانشگاه ویسکوزین اظهار داشت: خلفتگرایی، تفسیر لفظی از سفر پیدایش و طراحی هوشمند به مفاهیمی جهانی تبدیل شده است و در سایر ادیان غیر از مسیحیت نیز در رابطه با آن صحبت میشود.
این درحالی است که فرانسیسکو آیالا استاد علوم زیستشناسی و فلسفه دانشگاه کالیفرنیا آیروین که اظهار داشت: طراحی هوشمند و خلقتگرایی برای دانشمندان و مسیحیان کفرآمیز است.
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