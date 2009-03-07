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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

همایش "نوروز و سنت" در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود

همایش "نوروز و سنت" در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود

همایش "نوروز و سنت " دوشنبه 19 اسفندماه در فرهنگسرای تفکر ( معرفت سابق) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش دکتر محمد بقایی (ماکان) هم سخنرانی خواهد کرد. در این سخنرانی وی در ابتدا مفهوم سنت را از منظر ایرانی مورد بررسی قرار خواهد داد  و سپس ارزشهای آن را در آئینهای نوروز پی خواهد گرفت.

بقایی آئینهای نوروزی را در کتابی باعنوان " تصحیف غربزدگی ، در جستجوی هویت ملی " که دو سال پیش منتشر شد از نگاهی تازه مورد بررسی قرار داده بود.

این همایش از ساعت 15 دوشنبه 19 اسفندماه در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود. این فرهنگسرا در فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، شهر زیبا، بلوار شهران واقع است.

کد مطلب 845098

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