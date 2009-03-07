باید برنده دیدار مرگ و زندگی باشیم/ شکست پیام ما را امیدوارتر می کند

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار عقب افتاده تیمش برابر پیام مشهد گفت: بازیکنان ما پس از فشار بسیاری که در بازی با پیکان تحمل کردند، استراحت مطلوب و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته اند و آماده دیدار با تیم فوتبال پیام هستند.

وی ادامه داد: باید در این بازی بسیار مهم و حساس به پیروزی دست یابیم زیرا در صورت از دست دادن امتیاز در این دیدار، کارمان برای حفظ سهمیه خود در لیگ برتر به یک معجزه بزرگ تبدیل می شود.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز با بیان اینکه جعفری هافبک این تیم با رفع مصدومیت می تواند در بازی فردا به میدان برود، افزود: بازیکنان تیم قطعا در مسابقه با پیام تمام تلاش خود را به کار می بندند تا با پیروزی در این بازی که حکم مرگ و زندگی را برای ما دارد، شانس حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه اشتباهات فردی در بازی با پیکان عامل شکست این تیم شد، تاکید کرد: اگر در این دیدار پیروز شویم با توجه به فضای امیدواری که در تیم بوجود می آید و همچنین استفاده بسیار خوب از تعطیلی 20 روزه مسابقات، می توانیم با قدرت در 4 بازی پایانی لیگ به میدان برویم، ضمن اینکه رفع مصدومیت بازیکنان کلیدی ما تا آن زمان، هم به ما برای رسیدن به موفقیت نهایی کمک شایانی خواهد کرد.

کربکندی در پایان گفت: برتری در بازی فردا به ما کمک می کند با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به دو تیم دیگر، ضمن صعود دو پله ای در جدول رده بندی، اختلاف خود را با تیم پانزدهم به 2 امتیاز برسانیم که همین مسائل باعث می شود بازیکنان با تلاش بیشتر در مسابقات باقیمانده به میدان رفته و با کسب امتیازات لازم، سهیمه تیم را در رقابت های لیگ برتر حفظ کنند.

دیدار تیم های فوتبال برق شیراز و پیام مشهد، معوقه از هفته هجدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر فردا در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.