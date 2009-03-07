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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

منابع آگاه فلسطینی:

استعفای فیاض با هدف فشار بر دولت هنیه صورت گرفته است

استعفای فیاض با هدف فشار بر دولت هنیه صورت گرفته است

منابع فلسطینی آگاه اعلام کردند که استعفای سلام فیاض با توافق تشکیلات خودگردان فلسطین و به منظور وادار کردن دولت منتخب فلسطین به رهبری "اسماعیل هنیه" به استعفا صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، این منابع خاطرنشان کردند: ابومازن عملا با استعفای فیاض مخالفت کرد اما این اقدام در چارچوب طرح تشکیلات رام الله صورت می گیرد تا از این طریق به جامعه جهانی و کشورهای عربی بگوید که متوقف کردن گفتگوها از سوی جنبش حماس انجام گرفته است به ویژه اینکه فیاض در پی استعفا اعلام کرده که استعفای وی در راستای فراهم کردن موفقیت گفتگوها انجام شده است.

این منابع در ادامه گفتند که دولت فیاض طی ماه های اخیر از بحران مالی رنج برده است و استعفای وی در راستای جلب حمایت جامعه یبن المللی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که دولت سلام فیاض دولت انتصابی و غیر قانونی ابومازن امروز استعفا کرد. وی گفته بود که این اقدام در راستای فراهم کردن زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی صورت گرفته است.

جنبش حماس نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که استعفای فیاض ناشی از بحران داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین است و ارتباطی با تشکیل دولت وحدت ملی نداشته است.

کد مطلب 845107

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