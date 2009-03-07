به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "گل‌‌های یاس"، "بازی عروس و داماد"، "دروغ"، "کابوس‌ها"، "پیروزی روزالی" و "هیئت منصفه فراری" در ایام نوروز ساعت 12:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

"گل‌های یاس" به نویسندگی مریم احمدپور از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش درباره راضیه دختری 19 ساله است که به جبر پدر ازدواج کرده و ...

"بازی عروس و داماد" به سردبیری شهرام میرشکاک درباره دختری جوان است که به خاطر مشکلات زیاد دچار روان‌پریشی شده است و ...

"دروغ" به نویسندگی آذردخت بهرامی و سردبیری شهرام میرشکاک درباره دختری است که کنار باجه تلفن بی‌تاب است، اما مردی پرچانه قصد ندارد به مکالمه‌اش پایان دهد و ...

"کابوس‌ها" به سردبیری شهرام میرشکاک به وحشت جوامع بعد از جنگ جهانی می‌پردازد.

"پیروزی روزالی" به سردبیری شهرام میرشکاک درباره دو خواهر به نام‌های روزالی و سوفیا است که روحیات متفاوت دارند. تا اینکه پسر شهردار تصمیم می‌گیرد با روزالی ازدواج کند و ...

"هیئت منصفه فراری" به سردبیری نادر برهانی‌مرند ساعت 22 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. این نمایش درباره زنی است که در سن 51 سالگی شوهرش را از دست می‌دهد و ...

نمایش‌های "دندان درد"، "ارثیه"، "شکارگاه بزرگ"، "سانست بولوار"، "ایاز طرار"، "کابوس شهر خاموشان"، "دفینه گندم"، "هدیه تولد"، "پیش پای بهار"، "دروازه‌بان فوتبالی"، "خسیس"، "رندانه" و "ترنگل" ساعت 23:30 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

"دندان درد" به نویسندگی علی کرمی و سردبیری زهره سطوت درباره مردی است که دچار درد شدید دندان شده و می‌خواهد به درمانگاه برود، اما در راه با حوادث مختلف رو به رو می‌شود.

"ارثیه" به نویسندگی گلناز اژدری و سردبیری زهره سطوت درباره زن و شوهری است که ارث زیادی به آنها می‌رسد، اما برای خرج کردن آن دچار اختلاف می‌شوند و ...

"شکارگاه روباه" به نویسندگی مژگان ارسی و سردبیری زهره سطوت حکایتی از زمان سلطان محمود غزنوی است که در آن مردی به دزدی متهم می‌شود که بیگناه است و ...

"سانست بولوار" به کارگردانی ندا هنگامی، تهیه‌کنندگی محمد مهاجر و با حضور امیر جوشقانی، مهین نثری، شیرین حسن‌زاده، امیر فرحان‌نیا تهیه شده است.

"ایاز طرار" یکی از حکایات جوامع الحکایات به سردبیری فاطمه دلیری است. این نمایش درباره مرد سارقی است که وارد کاروانسرایی می‌شود و اموال بازرگانی را به سرقت می‌برد.

"کابوس شهر خاموشان" به سردبیری فاطمه دلیری درباره بازرگانی است که به قصد معامله‌ای کلان و سودآور وارد شهری می‌شود و ...

"دفینه گندم" به سردبیری محمدامیر یاراحمدی درباره رئیس یک موسسه است که مدت‌ها به انجام کارهای مختلف مشغول است و ...

"هدیه تولد" به نویسندگی پونه عبدالکریم و سردبیری محمدامیر یاراحمدی درباره زنی است که به مناسبت تولد همسرش مبلغ 20 میلیون تومان به حساب او واریز می‌کند، اما مدتی بعد متوجه می‌شود همسرش پول را به حساب زن دیگری ریخته و ...

"پیش پای بهار" به نویسندگی شاپور عظیمی و سردبیری زهره سطوت درباره دختر جوانی است که قصد دارد پای صندوق رای برود و ...

"دروازه‌ءبان فوتبالی" به نویسندگی مجید نظری‌هنسب و سردبیری مرضیه رشیدبیگی درباره موضوع فوتبال است.

"خسیس" به نویسندگی پیمان مجیدی و سردبیری مرضیه رشیدبیگی درباره خسیس بودن آدم‌ها است.

"رندانه" به نویسندگی و سردبیری مرضیه رشیدبیگی تهیه شده است.

"ترنگل" به نویسندگی سیدحسن حسینی، کارگردانی ندا هنگامی و سردبیری مرضیه رشیدبیگی تهیه شده و امیر جوشقانی، گلچهره دامغانی، سعیده فرضی، نورالدین جوادیان بازی می‌کنند.