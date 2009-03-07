اثر هنری باید با حداقل هزینه حداکثر تأثیر را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد بنیانیان در نشست مشترک با مسئولان و مدیران مراکز ستادی و استانی حوزه هنری به انتظارهای مطرح شده در سیاست‌های حاکم بر برنامه توسعه از جمله لزوم تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم تأکید کرد.

وی افزود: طرح‌های مهم فقط پروژه بزرگ عمرانی یا طرح‌های بزرگ صنعتی نیست، بلکه هر نوع سیاست جدید، طرح اجتماعی گسترده و فعالیتی که در محدوده‌ای وسیع اجرا می‌شود، نیازمند توجه به دو موضوع است. نخست تأثیری که بر فرهنگ عمومی می‌گذارد و دیگری شناخت موانعی که در فرهنگ جامعه برای تحقق صحیح آن فعالیت وجود دارد.



رئیس حوزه هنری تصریح کرد: وقتی این شناخت نسبت به پیوست فرهنگی ایجاد شد، به طور طبیعی بسیاری از راه‌حل‌ها از طریق خلق آثار هنری کاربردی، برای پاسخ به این نیازها خواهد بود. در چنین شرایطی حوزه هنری باید با هدایت استعدادهای هنری برای حل مسائل فرهنگی کشور نقش خود را در پاسخگویی به رهنمودهای مقام معظم رهبری ایفا کند.



وی همچنین در این نشست با اشاره به لزوم شناخت جبهه و دشمنان انقلاب در انواع پرسش‌ها و کارکردها، بر ضرورت آسیب‌شناسی در عرصه هنر برای دست‌یابی به هنر متعهد تأکید کرد.