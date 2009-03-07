اقدام عجیب مغرب به ضرر جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: با کمال تاسف همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از آرمان فلسطین و مردم غزه با حضور گسترده هیئت‌های پارلمانی و رسمی کشورهای اسلامی و عربی در تهران، پادشاهی مغرب در بیانیه‌ای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

در ادامه می‌خوانیم: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که در شرایط حساس کنونی که وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی ضرورت اصلی حمایت از مردم فلسطین است، این اقدام مغرب به ضرر وحدت جهان اسلام است و مراتب تعجب خود را از اقدام پادشاهی مغرب اعلام و تاکید می‌کند اتهامات وارده از جانب این کشور مبنی بر دخالت در امور داخلی مغرب کاملا واهی و بی‌اساس بوده و آن را به شدت رد می‌کند.

وزارت خارجه تاکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ 30 ساله خود همواره منادی وحدت امت اسلامی بوده و بر پرهیز از هر گونه تفرقه و شکاف بین مسلمانان تاکید کرده و بر این باور است که روابط سیاسی بین کشورها یک جاده دو طرفه است و باید مواظب شیطنت‌های دشمنان جهان اسلام به ویژه صهیونیست‌های زخم خورده از پیروزی‌های اخیر مردم غزه بود.

چندی پیش رئیس نمایندگی پادشاهی مغرب در تهران برای ابلاغ اعتراض نسبت به مواضع پادشاه این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شد. رباط این اقدام را دخالت در امور داخلی خود خواند و به صورت یکجانبه اعلام کرد روابط خود را با تهران قطع خواهد کرد.