خدمات دفاتر خدمات الکترونیک از سال آینده محدودیت جغرافیایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک را در راستای رویکرد برونسپاری اقدامات شهرداری دانست و گفت: ‌با راه اندازی این دفاتر شهروندان برای گرفتن پروانه، ‌پایان کار و سایر کارهای مرتبط با شهرسازی به مناطق مراجعه نمی‌کنند و از این رو شاهد رضایت آنان هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد دفاتر خدمات الکترونیک افزایش خواهد یافت افزود:‌ در حال حاضر 68 دفتر در سطح مناطق 22گانه تهران وجود دارد و در راستای توسعه IT وظایف این دفاتر بیشتر نیز خواهد شد.

معصومی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس برنامه از اوایل سال آینده حوزه خدمات این دفاتر در سطح منطقه محدود نخواهد بود و همه دفاتر می توانند به مراجعه شهروندان خارج از منطقه خود خدمات بدهند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ‌افزایش سرعت کار، ‌تضمین کیفیت کار و تسهیل دسترسی شهروندان را از مزایای راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک دانست و افزود: ‌در حال حاضر دوره‌های آموزشی برای پرسنل و مسئولین دفاتر برگزار می‌شود و مناطق نیز بر حسن اجرای کار آنها نظارت دارند.

معصومی راه‌اندازی آرشیو الکترونیکی را که منجر به کاهش و جمع‌آوری پرونده‌های فیزیکی شهرسازی می‌شود از دیگر اقدام‌های مهم امسال این معاونت در حوزه IT عنوان کرد.