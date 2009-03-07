چین نسبت به رابطه کشورها با دالایی لاما هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز پاکستان، وزارت امور خارجه چین به کشورهای دیگر هشدار داد که به "دالایی لاما" اجازه ندهند تا از خاک آنها برای استقلال تبت از چین استفاده کند.

پکن در سال گذشته میلادی به دلیل دیدار "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه با دالایی لاما نشست مشترک چین-اتحادیه اروپا را لغو کرد.

دولت چین دالایی لاما را متهم می کند که به دنبال جدا کردن تبت از خاک اصلی چین است، اما این درحالی است که وی تاکید کرده است هدفش خودمختاری داخلی این منطقه از چین است نه جدایی و استقلال کامل آن.

با هدف فرو نشاندن خشونتها در تبت هفت دور مذاکره میان بودائیان تبت و دولت چین برگزار شد که این مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه ای خاص پایان یافت.

تبت سرزمین مقدس بودائیان در آسیای مرکزی است که ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ۴۹۰۰ متر است. رشته کوههای هیمالیا نیز در این سرزمین قرار دارد. پایتخت سنتی تبت، شهر لهاسا است که اکنون مرکز این استان به شمار می رود.