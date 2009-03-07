به گزارش خبرنگار مهر، "دین از نگاه مولوی و اقبال" کتابی است که دکتر بقایی( ماکان) از مدتی پیش در دست ترجمه داشت. این کتاب تألیف دکتر نذیر قیصر اقبال‌شناس معروف پاکستانی است که آثاری متعدد در حوزه عرفان، اقبال‌شناسی و ادب فارسی به زبانهای انگلیسی و اردو منتشر کرده است.

کتاب "دین از نگاه مولوی و اقبال " سومین اثری است که دکتر محمد بقایی از این نویسنده به فارسی ترجمه نموده است . کتابهای پیشین عبارتند از " اقبال و شش فیلسوف غربی " و " نقد روانشناسی و روانکاوی غرب" که از سوی انتشارات یادآوران منتشر شده‌اند.

کتاب اخیر نیز که از سوی انتشارات فردوس منتشر خواهد شد دیدگاههای مولوی و اقبال را در خصوص دین و ترجیحاً آئین اسلام مورد بررسی قرار می‌دهد و اندیشه‌های اسلامی را از منظر فلسفی، عرفانی، اجتماعی، در ارتباط با چالشها و مسائل دنیای نوین مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهد.

بنا به گفته مترجم، کتاب مذکور در اوائل سال آینده آماده انتشار خواهد بود.