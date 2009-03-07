اولویت شهرداری تهران توجه به محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم بهره‌برداری از سه هزار هکتار توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران گفت:‌ تهران چالشهای بزرگی در حوزه آلودگی‌های آب، هوا، خاک و صوتی دارد که تا امروز برنامه‌ریزی دقیقی برای آنها انجام نشده و اگر برایش تدبیری نشود ‌خطرات جدی پیش روی ماست. امروز با تلاش در حال توسعه فضای سبز تهران هستیم.

وی با اشاره به اینکه فضای سبز به صورت نرمال در تهران توزیع نشده و سرانه فضای سبز در برخی مناطق در حد استاندارد و در برخی مناطق کمتر از یک متر است افزود: متاسفانه در مناطقی با کمبود فضای سبز مواجهیم که دارای بیشترین تراکم جمعیت هستند. به همین دلیل هم باید توسعه فضای سبز را داشته باشیم و هم توزیع عادلانه آن را.

قالیباف توجه به رویکرد محله محوری و توسعه فضای سبز محلات را یکی از سیاست‌های قطعی شهرداری دانست و ادامه داد:‌ در گذشته بحث عدم توسعه شهر تهران مطرح شد، اما عملا شهر گسترش یافت. در این دوره سه ساله جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر در شرق، غرب و به ویژه شمال تهران که ساخت و سازهای بی‌رویه انجام می‌شده صورت گرفته است.

شهردار تهران در ارتباط با گسترش شهر در بخش جنوبی نیز گفت: ‌در این بخش گسترش بی‌‌رویه ادامه دارد که این هم به نحوه تقسیمات کشوری و ایجاد شهرکهایی در این محدوده بر‌می‌گردد.

وی توجه به بحث زمین پاک و حفظ محیط زیست در مواجهه با زباله را یکی از اقدام‌های شهرداری دانست و افزود:‌ جمع‌آوری زباله، تفکیک آن و جلوگیری از دفن زباله غیر بهداشتی از دغدغه‌های شهرداری تهران بوده که در این زمینه به ویژه بخش آموزش برای جلوگیری از رشد و تولید زباله تلاش همه سازمان‌های مردم نهاد موثر بوده است.

قالیباف توجه به IT و شهر مجازی را بسیار موثر در حوزه زیست محیطی عنوان کرد و ادامه داد: در ارزیابی دولت از نحوه عملکرد تمام سازمانهای دولتی و غیردولتی در حوزه IT ،‌ شهرداری تهران مقام اول را کسب کرد و هم اکنون به گونه ‌ای حرکت می‌کنیم تا طبق برنامه پنجساله پیشرفت کرده و در این حوزه با شهرهای همطراز با تهران در دنیا مقایسه شویم.

وی هدف جدی شهرداری را بهبود کیفیت زندگی مادی و معنوی شهروندان عنوان کرد و اظهارداشت: ‌تلاش داریم زندگی در این کلانشهر را که بسیار سخت شده ، کمی راحت تر کرده و آسیب‌های روحی و جسمی آن را کاهش دهیم.

شهردار تهران با ابراز خشنودی از تصویب طرحی در شورای شهر در خصوص عدم آغاز پروژه‌ای در تهران بدون مطالعه زیست محیطی بیان داشت: ‌رسیدن به شهری بدون مشکلات آلودگی هوا،‌ آب و... کاری دشوار است این ظرفیت وجود دارد و اگر همت داشته باشیم به شهری با این خصوصیات خواهیم رسید.