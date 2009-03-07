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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

زمین لرزه زرند خسارتی در پی نداشته است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به وقوع زمین لرزه 4.3 ریشتری در شهرستان زرند گفت: تا کنون هیچ خسارتی از زمین لرزه زرند گزارش نشده است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: این زمین لرزه صبح امروز در 17 کیلومتری شهر زرند رخ داد و تاکنون نیز هیچ خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن اکثر مناطق استان کرمان گفت: شهرستان زرند یکی از مناطق زلزله خیر استان است و پس از وقوع زمین لرزه که منجر به بروز خسارات مالی و جانی در این شهرستان شد بازسازی این شهرستان با نظارت جدی انجام شده است و هم اکنون سازه های ساخته شده از استحکام بالایی برخوردار هستند و وقوع این زمین لرزه ها نمی تواند خسارات محسوسی به دنبال داشته باشند.

صالحی عنوان کرد: در عین حال تیمهای امداد رسانی همیشه در کرمان آماده امداد رسانی در تمام نقاط استان می باشند و در صورت بروز حوادث در کمترین زمان ممکن برای کمک رسانی آماده خواهند بود.

کد مطلب 845124

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