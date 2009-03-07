اجلاس اکو در تهران نقشی بسزا در حل بحران اقتصادی جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یریک اوتمبایف سفیر جمهوری قزاقستان در نشست خبری عصر امروز در محل این سفارت گفت: در شرایط کنونی یک اجلاس مهم که برگزار می‌شود اجلاس اکو است. اجلاسی که در شرایطی که جهان با بحران مالی روبرو است، می‌تواند با اتخاذ تدابیر مهم نقشی بسزا در جهان ایفا کند.

وی با اشاره به موضوع‌هایی چون حمایت از سیستم نظام بانکی، توسعه ساختمان‌سازی، حمایت از تجارت و سایر مسائلی که قرار است در اجلاس اکو مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: کشورهای عضو اکو می‌توانند با ارائه برنامه‌های مفید در شرایطی که جهان با بحران مالی روبرو است کمک شایانی به بهبود وضعیت کنند.

به گفته اوتمبایف بررسی اقدام‌های مشترک برای جلوگیری از بحران مالی جهان، ایجاد بازار واحد تجاری و توسعه بازار واحد و توسعه حمل و نقل در چارچوب سازمان اکو از مهمترین مواردی است که قرار است در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سفیر جمهوری قزاقستان همچنین یکی دیگر از پروژه‌هایی را که قرار است در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گیرد ایجاد شبکه حمل و نقل از بندرعباس به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

اوتمبایف همچنین کمک به مردم افغانستان و بازسازی این کشور را از محورهای مورد توجه کشورش در دهمین اجلاس اکو برشمرد که قرار است چهارشنبه این هفته در تهران با حضور روسای جمهور عضو این اجلاس برگزار شود.

سفیر قزاقستان در تهران در پایان از پیشنهادهای اقتصادی مقام‌های کشورش در اجلاس اکو برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد خبر داد.